Adelante pide al Ayuntamiento de Vera que proteja el Salar de los Canos

Ayer 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, circunstancia que han aprovechado desde Adelante Vera para volver a pedir la protección del Salar de los Canos de Vera, uno de los ecosistemas más importantes de la provincia de Almería.

Ante la información publicada el 31 de mayo en este medio sobre las obras de un paseo, carril bici y observatorios de aves en uno de los extremos del humedal, José Antonio Ramos, candidato de Adelante Vera en las últimas elecciones y miembro de la Asociación Salvemos el Salar de los Canos y el Territorio, ha recordado al equipo de gobierno que “el primer paso para conseguir la preservación del espacio es su inclusión en el Inventario de Humedales de Andalucía, escalón previo para solicitar una figura de protección adecuada a la gran riqueza que alberga”.

Si bien esta competencia corresponde a la Junta de Andalucía, que llegó a llevarlo al Comité Andaluz de Humedales pero finalmente no lo incluyó en el inventario, aseguran que diferentes colectivos y organizaciones locales han solicitado reiteradamente al concejal de Medio Ambiente, Francisco Vázquez, “un informe favorable del Ayuntamiento dirigido a la extinta Consejería de Medio Ambiente para que se incluyese, un gesto que aunque liviano, sería revelador de la verdadera intención que el Ayuntmaiento tiene con respecto al Salar”. Manifiestan que el edil “siempre se han negado”.

No obstante, una medida que sí está en manos del Ayuntamiento, según indican las mismas fuentes, sería parar “la mastodóntica obra de construcción de viviendas con capacidad para 7.500 personas proyectada en el Sector RC–2, sobre el Salar de los Canos”. Manifiestan que “la empresa propietaria, que presentó alegaciones en contra y por lo tanto es la responsable de la paralización de la inclusión del Salar en el inventario, estaría dispuesta a estudiar la opción de permuta y reducir así presión urbanística sobre el espacio”. No obstante, lamentan que “el Ayuntamiento no ve factible esta opción”.

Por otro lado, se preguntan si los dos observatorios de aves de madera que se van a instalar contarán con el estudio y aprobación de “técnicos con conocimientos solventes en la conservación de espacios naturales”, o si, por el contrario, son “un brindis al sol para seguir empecinados en la construcción del bulevar en la carretera AL-7107 que los vecinos rechazaron de forma inequívoca en su acto de presentación”.

A pesar de sus críticas,considera una “muy buena noticia” que el equipo de gobierno “comience a preocuparse por el estado actual y futuro de nuestro humedal, uno de los pocos pulmones del Levante Almeriense y referencia ornitológica a nivel estatal”. No obstante, reconocen que les gusataría saber cuáles son las medidas concretas que se van a articular a nivel municipal para conseguir la protección y puesta en valor del Salar de los Canos.

Cabe recordar que este humedal es uno de los ecosistemas más importantes de la provincia. A escasos metros de la playa de Vera, solo separado del frente litoral por las urbanizaciones, en el se han catalogado más de 150 especies, 15 de ellas figuran en el ‘Libro Rojo de las especies amenazadas en España’.