Jornada de sensibilización contra el racismo y la xenofobia en Vera

El Centro Integral de la Diversidad (CID) del Ayuntamiento de Vera junto con las concejalías de Asuntos Sociales y Mediación Intercultural celebraron el pasado fin de semana una jornada de sensibilización contra el racismo y la xenofobia que bajo el lema “A tu Vera” tenía como objetivo crear conciencia de vecindad y favorecer la inclusión y la participación de los distintos colectivos veratenses independientemente de su raza, procedencia o ideología.

La jornada de convivencia estuvo compuesta por una serie de talleres, actuaciones musicales y reparto de material promocional, y contó con la participación del alcalde, José Carmelo Jorge, el coordinador del CID, Antonio Pozo, y los concejales Ana Lourdes Ramírez, José María Fernández y Pedro Salas.

El alcalde leyó un manifiesto en el que destacó que “en una sociedad cada vez más plural, como ocurre en nuestro municipio, tenemos que entender esta diversidad como una potencialidad y no como un obstáculo ya que aceptar la diversidad multicultural como una forma de enriquecimiento de nuestra propia cultura, no implica una renuncia a nuestros valores o a nuestra identidad como pueblo”. Jorge Blanco prosiguió su discurso con el mensaje de que “ no está todo hecho ya que hay mucho trabajo que realizar a favor de una sociedad veratense más comprometida, justa e igualitaria, superarando y luchando contra los comportamientos que atentan contra nuestra conviviencia”.

El primer edil veratense cerró su discurso animando a todos los asistentes a “construir una sociedad veratense más solidaria e igualitaria, porque tenemos una responsabilidad común que es trabajar contra cualquiera de las formas de exclusión y discriminación que se puedan dar en nuestra comunidad”.

De esta manera el consistorio veratense quiso mostrar a los distintos colectivos presentes en la joranada que al igual que reza el lema de la campaña “A tu Vera” la institución veratense está al lado de todos sus vecinos independientemente de su raza o procedencia y rechaza cualquier tipo de manifestación y comportamiento que atenten contra la vecindad y la convivencia.