José Carmelo Jorge: "Queremos que Vera sea una de las ciudades más limpias de España"

Un par de días antes de su investidura, José Carmelo Jorge terminaba de perfilar su equipo de gobierno. En su despacho de la óptica donde tantas horas ha pasado graduando la vista a los veratenses, ahora es él quien mira al frente, al futuro cercano que le espera tras tomar posesión. Confiesa que tiene ganas de empezar: “Ya que hay que hacerlo, cuanto antes mejor”, bromea. La charla continúa luego con un café, cortado en su caso. Asegura que desde el día de las elecciones ya no fuma, aunque no promete que no vaya a caer un pitillo más algún día. En un ambiente más distendido, cuenta anécdotas de su vida. Como que podría no haber sido alcalde de Vera, ni tan siquiera haber vivido en la ciudad, si con veinte años no hubiera decidido en el último momento cambiar la preinscripción a la Universidad de Salamanca por la de Granada, donde luego conocería a su mujer, lo que le hizo llegar al pueblo almeriense.

–A partir del lunes les toca ponerse a trabajar en el Ayuntamiento. ¿Cuáles son las primeras medidas que quieren llevar a cabo?–Lo primero que queremos es tener un pueblo limpio. Que la jardinería esté cuidada, mejorar los parques infantiles y crear nuevos en otras zonas del municipio. El objetivo es que en el futuro Vera pueda estar entre las ciudades más limpias de España. Una ciudad limpia y Amiga de la Infancia, pero de verdad, no quitando servicios a unos niños para darle a otros, como ha sucedido con un parque que se ha quitado en Cabuzana. Por otra parte, hay que captar empresas y crear puestos de trabajo, potenciar la playa, porque es importante para nuestro turismo, y dar a conocer más Vera.

También le adelanto que vamos a formar una Comisión de Ideas y Sugerencias, donde estarán representadas todas las entidades sin ánimo de lucro de la ciudad y que se reunirá periódicamente. Y, por otra parte, nos han llegado quejas de que no se da respuesta a las instancias que se presentan, y por ello haremos un Consejo Sectorial que se encargará de canalizar todas esas sugerencias y reclamaciones.

–Ya que han pasado unas semanas, ¿se esperaba unos resultados tan buenos en las elecciones?–Teníamos un sondeo, al igual que en 2011 y 2015. Esa vez acertaron, pero ahora se equivocó. Nos daba entre 10 y 11 concejales y hemos tenido 12. Se equivocó pero para bien.

–¿Cuál cree que ha sido la causa para que hayan doblado en votos al PSOE?–La gente quería un cambio y el más lógico era que gobernáramos nosotros. Además, ya nos conocían de los cuatro años anteriores que estuvimos.

"La gente quería un cambio y éramos la opción más lógica; además ya nos conocían de nuestro anterior mandato"

–Su primer mandato fue en minoría, supongo que tener esta gran mayoría ahora les dará mucha tranquilidad.–Sin duda. Es que tenemos más del doble de concejales que la oposición. En broma, a veces digo que aunque seis de nuestros ediles no pudieran asistir a un pleno, seguiríamos siendo mayoría.

–Entran al Gobierno con el verano encima. ¿Qué iniciativas tienen para la época estival?–Lo primero, arreglar las urbanizaciones de la costa en limpieza, jardinería y seguridad ciudadana. La gente se queja mucho de que la arena no se limpia, si no que se entierra la basura. Eso hay que vigilarlo porque no se puede consentir. Por otro lado, hay que contar con un servicio adecuado de Salvamento y Socorrismo y queremos alargar la temporada lo máximo posible.

–Durante el mandato que acaba, durante los plenos usted se quedaba en un segundo plano y daba protagonismo a sus portavoces. ¿Llegó a cansarse de la política? ¿Pensó dejarlo?–No, no. Nuestro portavoz era Juan de la Cruz Belmonte, hasta que lo nombraron delegado de Salud, y entonces decidí que fueran Catiana Soriano y Belén Carnicer. Pero no me he cansado. Si estuviera cansado no me habría presentado a las elecciones. Estoy dispuesto a trabajar por mi municipio y por mi gente.

"No estoy cansado de la política; estoy dispuesto a trabajar por mi municipio y mi gente"

–¿Qué va a pasar con los proyectos que el actual equipo de gobierno ya ha iniciado?–Nosotros tenemos nuestro propio proyecto, pero también hay algunos que son comunes, como la residencia a la que votamos a favor. Y lo que haya iniciado, si es adecuado lo vamos a seguir trabajando. Pero si no está empezado y confronta con nuestros proyectos, pues elegiremos el nuestro, claro, que para eso nos ha votado la mayoría de los vecinos.

–Entre sus proyectos, ¿cuál le hace más ilusión?–Son varios. Uno es la remodelación del mercado de abastos, otro recuperar el aparcamiento público subterráneo en desuso, continuar el bulevar de Carretera de Ronda hasta la Cruz Roja... Tenemos muchos proyectos que se irán haciendo. Pero lo primero es lo que decía antes: limpieza, jardinería, Ciudad Amiga de la Infancia, Ciudad Amiga de los Mayores, traer trabajo.

Y, por otro lado, hay también ideas que no están cerradas, pero de las que se ha hablado. Por ejemplo, hay unos sanitarios interesados en abrir una clínica privada en la localidad. También han hablado con nosotros para plantear la idea de hacer una residencia de mayores privada de lujo, sobre todo orientada a las personas extranjeras que residen en la zona y que iría en la playa, pero es una inversión privada, no municipal.

–¿Y habrá al fin un polígono industrial?–Eso es algo que ya intentamos en nuestro anterior mandato y que vamos a seguir luchando para que sea una realidad. Se quería hacer en unas parcelas junto al cruce de Vera a Cuevas, pero teníamos a la Junta de Andalucía en contra. Ahora no voy a decir que tengamos a la Junta a favor, pero al menos no la tendremos en contra.