José Carmelo Jorge: “La responsabilidad de los veratenses está sobrepasando mis expectativas”

Vera es una de las poblaciones más grandes de la provincia, lo que supone tener que coordinar muchos servicios durante estos días de estado de alarma. Por ello, el alcalde, José Carmelo Jorge, no cesa un solo día su actividad. Farmacéutico de profesión, sigue con preocupación y atención las diferentes informaciones sobre en coronavirus.

–Lo primero de todo, ¿cómo se encuentra y cómo está viviendo usted la cuarentena?–Trabajando, tanto desde casa como en el ayuntamiento, ya sea por videoconferencia o por el teléfono móvil. Hay algunos empleados que tienen que seguir viniendo, pero otros muchos trabajan en línea desde su casa. Lo que no queremos es que haya muchas personas aquí al mismo tiempo, porque eso supondría que si uno acaba contagiado por el coranivurs, esa contaminación podría pegársela a otros muchos y se quedaría paralizado el funcionamiento del ayuntamiento.

–¿Cómo se está comportando la sociedad veratense ante el confinamiento? ¿Están cumpliendo las órdenes o están dando mucho trabajo a las fuerzas de seguridad?–La verdad que la sociedad veratense está cumpliendo muy bien con todas las instrucciones que se dan. Es lo que esperaba, pero está sobrepasando mis expectativas. Se están comportando estupendamente. Por lo demás, se lleva a cabo la vigiliancia lógica, pero no está habiendo problemas en general. Además, Protección Civil y Asuntos Sociales están trabajando para ayudar especialmente a las personas más desfavorecidas, como los mayores que viven solos y quienes tienen menos recursos.

–Los primeros días de esta crisis, Vera fue uno de los municipios que se vio más afectado por la llegada de turistas de otras comunidades. ¿Se ha normalizado ya la situación? ¿Se está cumpliendo el cierre de las playas? –Nuestras playas están cerradas, así como el paseo marítimo, desde la semana pasada. Se está cumpliendo todo. No obstante se sigue vigilando. Y además, hay un grupo de voluntarios, que están echando una mano. Personas que no sean de grupo de riesgo, jóvenes. Hay muchas personas que se están ofreciendo para ayudar en lo que puedan. La sociedad veratense se está comportando muy bien. Me están sobrepasando a mis expectativas.

–¿Qué medidas de higiene ha tomado su Ayuntamiento?–Estamos pasando continuamente camiones cuba desinfectando las aceras y calles. Se ha intensificado lo que se hace normalmente. También se siguen desinfectando los parques y jardines, a pesar de que están cerrados. En las calles e instalaciones municipales también se hace a menudo, ya que es una fuente de posible presencia del virus, por lo que se ha intensificado mucho.

–Otro aspecto muy importante de esta crisis es su influencia en la economía. ¿Qué medidas han adoptado para ayudar a las empresas y vecinos de Vera?–Por lo pronto hemos suspendido el pago del impuesto de vehículos, el de vados, que se tenían que pasar el 5 de abril y lo retrasamos al último cuatrimestre del año. Hay muchas empresas que no están trabajando y no tienen ingresos, por lo que no queremos perjudicarlos. Por otro lado, se está estudiando unas subvenciones especiales para empresas y pymes para cuando pase la crisis que puedan mantener su empleo. Y se está estudiando, a falta solo del informe del interventor, la suspensión de las tasas de escuelas municipales mientras que dura la crisis.

–Uno de los sectores de población más vulnerables son los mayores. ¿Qué está haciendo Vera para ayudarles en estos días?–Están trabajando en ello desde Asuntos Sociales y Protección Civil, además de otros voluntarios. Les hemos facilitado un número de teléfono a las personas en riesgo de exclusión y a mayores no acompañados para que en caso de emergencia puedan avisar. Si cualquier persona no puede salir a comprar, se le llevan alimentos, bien sea a través del Banco de Alimentos, si es una personas sin recursos, o bien se le compra en el supermercado y se le llevan los alimentos a casa. Por otro lado, A atendemos también a las personas sin techo, en estos duros momentos. Ahora mismo hay una personas a la que se le ha permitido estar alojada en la habitación de los vestuarios bajo el escenario del recinto ferial de El Palmeral.

-Como profesional de la salud, ¿qué es lo que más le preocupa de esta crisis? ¿Cree que se alargará mucho la situación?–Creo que se alargará un poquito, hasta que empiece a bajar el pico. Pero lo más importante es seguir teniendo precauciones cuando empiece a bajar, para que no vuelva a pasar lo mismo. Entiendo que un tiempo después no se podrán hacer manifestaciones masivas, actividades en auditorios, bodas, ni otros eventos multitudinarios. Cuando ya no haya nuevos contagios el virus puede seguir dentro de algunas personas que no presenten síntomas y contagiar a otros. Como farmacéutico creo que se deberían hacer más pruebas de las que se están haciendo, aunque no haya indicios ni síntomas.

–Finalmente, ¿qué mensaje le manda a sus vecinos?–El mensaje es que sigan actuando igual, haciendo lo que están haciendo hasta ahora. Sé que es difícil cuando llevas muchos días encerrado, pero es la mejor forma. Estamos hablando de una enfermedad que puede ser muy grave. Poco a poco lo venceremos . Ya podremos salir cuando llegue el buen tiempo, seguro. Como dijo el Rey, trabajando todos juntos vamos a vencer esta guerra.