La Junta aún no tiene solución para el cangrejo azul en la laguna de Vera

Desde hace unos meses el cangrejo azul ha invadido la laguna de Puerto Rey, en la desembocadura del río Antas. Se trata de una especie exótica proveniente de América cuyas consecuencias par al entorno podrían ser muy dañinas, según los expertos consultados por este medio.

La Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible tiene conocimiento de la existencia de esta especie exótica en la laguna de Vera. Tras comprobar ‘in situ’ desde el Programa de Seguimiento de Fauna Silvestre de la Agencia de Medio Ambiente y Agua la presencia de este cangrejo se dio traslado al Programa de Control de Especies Exóticas Invasoras.

No obstante, desde la Junta no ofrece un plan para evitar la proliferación de este crustáceo. Fuentes de la Consejería afirman que la Dirección General de Pesca y la de Medio Natural “están trabajando en la búsqueda de una solución”, pero se complica por que esta especie aún no está incluida en el Catálogo de Especies Invasoras.

Aunque no precisan las medidas que se están llevando o se llevarán a cabo en el futuro, aseguran que “la Consejería no pretende eludir el problema y por ello está sopesando los pasos a seguir para regular su comercialización, entre otras cuestiones”.

En la laguna de Puerto Rey el cangrejo azul ha encontrado un hogar ideal. Y es que cuenta con una serie de características que la hacen idónea para su vida y reproducción. “Necesitan un entorno de agua dulce y a la vez agua marina cerca, ya que las hembras migran al mar para la eclosión de los huevos y las larvas viven en el medio marino durante su primera etapa”, cuenta Miguel Rodilla, doctor en Biología y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Por ello, la desembocadura del río Antas, a escasos metros del mar, es un lugar perfecto.

En Vera, el cangrejo azul se vio por primera vez este verano. De hecho, se convirtió en una estampa habitual ver a los niños a pie de laguna capturando ejemplares con salabares y cubos.

Por el momento se desconoce la presencia del cangrejo azul en otros humedales de la provincia de Almería, pero no se descarta, debido a su rápida expansión por todo el país. De hecho, los primeros ejemplares se localizaron en el Delta del Ebro en el año 2012 y desde entonces se ha expandido rápidamente hasta invadir prácticamente toda la costa peninsular.

Aunque no son muy conocidos los efectos a largo plazo para el entorno, algunos estudios en la Comunidad Valenciana ya hablan de sus efectivos negativos en la población de ciertos moluscos bivalvos.