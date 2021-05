Marta Navarro Ros enseña los trucos para ser escritor a los estudiantes del IES El Palmeral

La escritora veratense Marta Navarro Ros visitó el pasado lunes el IES El Palmeral de la localidad para mantener un encuentro con los estudiantes de segundo de bachillerato. Una cita que sirvió para mostrarles cómo alguien de su generación (Navarro solo tiene 20 años) puede convertirse en escritora y llegar incluso a la final del Premio Planeta.

La presentación corrió a cargo de la directora del centro, Clara Castaño, que recordó que Marta Navarro fue alumna del instituto no hace muchos años, pues allí cursó la secundaria antes de irse a Murcia para hacer bachillerato. “Recuerdo que sacaba muy buenas notas y que ya entonces compaginaba sus estudios con la equitación, algo que le ha servido para ambientar su primera novela”, dijo a modo de introducción.

Marta Navarro comenzó su charla respondiendo a la pregunta clave: ¿Por qué quise ser escritora? Para contestarla se valió de uno de los fragmentos de ‘Desde dentro’, la novela que verá la luz en unas semanas: “Quería escribir un libro de esos que no te dejan dormir; que una vez resuelves la trama acabas tan destrozado que no puedes prestar atención a las últimas páginas de detalles. De los que una vez los terminas dices «no leeré nada más nunca», pero al cabo de dos días ya están buscando otro porque necesitas llenar el vacío que te ha dejado. Quería escribir un libro de esos que no te permiten respirar, de los que cuando los terminas te enfadas con el escritor por haberte impedido seguir leyendo. Un libro de esos cuyos personajes se te hacen tan reales que piensas que al cerrarlo y mirar a tu alrededor, uno de ellos se aparecerá y se acercará a tu mesa de la cafetería a pedirle que le cuentes que pasará con él”.

Ese era su objetivo: hacer una novela que perdure en el tiempo. Pero antes de ponerse a ello hay un importante bagaje, muchos años de preparación. “No hay una carrera que la estudies y te hagas escritor. Es todo muy autodidacta. Hay que leer muchas cosas y escribir mucho”, explica. Entre sus referentes están Joël Dicker, Camila Lackberg, Federico García Lorca, Stieg Larsson, Leonardo Padura, Woody Allen o Martin Scorsese, entre otros.

Marta Navarro, desde su experiencia personal, quiso dar algunos consejos a los estudiantes que, como ella, algún día quieran dedicarse a la literatura. Algo así como un “manual para jóvenes escritores” de Marta Navarro Ros. “Siempre llevo encima una grabadora, por si tengo alguna idea, y una libreta para anotar cosas. Además, es imprescindible leer y escribir algo a diario”, explica.

A la hora de crear, Navarro huye del tópico de que todo está ya inventando. “Hay miles de millones cosas nuevas por hacer. O unir muchas de las que existen y crear algo nuevo. El estereotipo es un gran enemigo del artista en general. Por eso, cuando más hayas leído o visto, mejor podrás identificar lo que es estereotípico y saber que no debes ir por ahí”. En definitiva, la originalidad es lo que marca la diferencia.

La charla continuó con otros muchos ejemplos de buenas prácticas para el escritor: cuidar la ortografía, crear personajes complejos, evitar adverbios acabados en mente, no abusar de los adjetivos, etcétera. Pero el mejor consejo, quizás, fue el que según la escritora marca su vida: “No dejes de hacer algo por falta de tiempo. Encuentra el tiempo que te falta para hacerlo”. Ella, que estudia dos carreras a la vez que escribe, lo sabe muy bien. La constancia ha sido clave para su éxito.