Los Perdones actualiza el musical 'She loves me' en los Festivales de Arte de Vera

En abril de 1963 se estrenaba en Broadway el musical 'She loves me' con Daniel Massey y Barbara Cook como protagonistas. Ahora, casi 60 años más tarde, los jóvenes de la Hermandad de la Virgen de los Perdones de Vera han hecho suya la obra y han presentado '¿Me quiere o no?' ante el público de los LIII Festivales de Arte de Vera.

El argumento, en definitiva, es el mismo que ya vieron en Nueva York en los años 60: dos personas que trabajan juntas en una perfumería de los años 30 y que discuten continuamente pero a quienes el destino tiene reservada una sorpresa: sin saberlo se han han estado carteando y creen haber encontrado la que podría ser su otra mitad... Pero la versión del grupo de los Perdones se ha actualizado, trayéndola al siglo XXI, donde los enemigos-enamorados ya no son hombre y mujer, sino dos chicas.

La acción transcurre en dos lugares: la Perfumería Morata (una tienda real existente en Vera desde hace más de un siglo) y en el Café Imperiale. El primero es el lugar de trabajo, donde surgen las disputas; el segundo, el rincón para los encuentros entre los enamorados.

"Enredos, amor, clientas quejicas y, sobre todo, mucho humor son los hilos conductores de esta obra tan disparatada", anunciaba el programa de mano colocado en cada una de las rojas butacas del auditorio que se llenaron casi por completo en cada uno de los dos pases. Fue el lunes 12 y el martes 13 de septiembre.

'¿Me quiere o no?' es una adaptación de Isabel Tovar, directora de la obra y actriz que da vida a Giorgina López, una de las protagonistas. Mayte Rodríguez Alonso es Amalia Balash y el resto del reparto lo completan Marijose Cañadas, Beatriz Pérez, Elisa Caparrós, Adrián Pérez, Ana Alonso, María del Mar Egea, Ainoa Cervantes, Sergio Esteban, Álvaro Caparrós, Ginés Rodríguez y Ana Carbonel.

La obra está salpicada de doce buenas canciones al más puro estilo Boradway, interpretadas en directo por los actores sobre el escenario. No era el primer musical para este grupo de jóvenes, pues en 2018 ya interpretaron 'Hairspray' y en 2019 'Quién me ha visto', una obra escrita por Gema Gallardo del Castillo basada en las canciones de Rozalén.

Junto a Isabel Tovar —directora y directora musical— han trabajado Julia Gallardo del Castillo como directora de baile, Araceli Martínez como regidora, Ana del Mar Múllor como traspunte, Melchor Flores en sonido e iluminación, Pedro Salas y José Manuel de Haro como escenógrafos, María José Rodríguez y Carmen Ortiz en vestuario y diferentes miembros de la Hermandad Virgen de los Perdones en el maquillaje.