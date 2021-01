Los Reyes Magos ya tienen las llaves de Vera para repartir los regalos esta noche

El alcalde de Vera, José Carmelo Jorge Blanco, acompañado por la concejal de Festejos, Amparo García, ha hecho entrega de las llaves de la Ciudad a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente “para que puedan acceder a todos los hogares de Vera para entregar sus regalos”, según ha explicado el alcalde de la localidad.

Jorge Blanco, ha comentado que “este año, estamos viviendo unas Navidades diferentes y no podremos disfrutar de la tradicional Cabalgata en nuestro municipio por lo que el Rey Melchor, el Rey Gaspar y el Rey Baltasar tendrán un trabajo mucho más complicado que el de costumbre, por eso desde el Ayuntamiento hemos puesto nuestro pequeño granito de arena para que la ilusión siga siendo la misma de siempre a pesar de que no se pueda llevar a cabo la Cabalgata.

Durante el acto, que ha tenido lugar en la Plaza Mayor de la localidad, el alcalde ha querido transmitir a los Reyes Magos que “en nombre de todos los veratenses y especialmente en nombre de todos los niños y niñas de la ciudad os hago entrega de la llave que abre nuestros hogares y en ella van nuestras esperanzas y anhelos en uno de los días más mágicos del año marcado por la ilusión de pequeños y mayores de toda Vera”.

Por su parte, los Reyes Magos han querido lanzar un mensaje a todos los niños de Vera: “como sabéis, no podemos rodearnos de muchas personas pero no os preocupéis, porque os estáis portando muy bien y estamos muy orgullosos de vosotros. ¡Sed felices y no perdáis nunca la ilusión!

El Ayuntamiento ha editado un vídeo con el acto de entrega de las llaves de la Ciudad emitido por las redes sociales a partir de las 18:00 horas, momento en el que la Cabalgata daría su comienzo en circunstancias normales.

Videoconferencia con los Reyes Magos

El Ayuntamiento de Vera hizo posible la ilusión de todos los niños del municipio de conocer a los Reyes Magos y hablar con ellos mediante una «videoconferencia mágica» donde pudieron encargar sus regalos.

Un proyecto donde el consistorio ha conseguido llevar la magia e ilusión de los Reyes Magos a más de 1.000 niños del municipio a través de videoconferencias.

Se trata de una de las novedades más destacadas de estas Navidades tan especiales condicionadas por las restricciones del coronavirus.