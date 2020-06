Vera compra el cerro del Espíritu Santo, su antigua ciudad medieval

La permuta fue aprobada con los votos a favor de los doce concejales del Partido Popular y en contra de los cinco del PSOE, que lamentaron no haber sido informados sobre las negociaciones.

Por ello, a pesar de que aseguran que llevan “muchos meses” negociando con la familia propietaria de los mismos, no fue hasta este mismo lunes cuando finalmente se llegó a un acuerdo para la permuta de terrenos.

El 9 de noviembre de 1518 un terremoto destruyó la ciudad medieval de Bayra , ubicada sobre el cerro del Espíritu Santo. Desde entonces, los supervivientes abandonaron el cerro y se asentaron sobre el llano próximo, fundando una nueva ciudad. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre fue un lugar de visita para los veratenses. En su corazón, ese trozo de su historia siempre fue suyo, pero en los papeles no era así. Hasta que este jueves se firme el contrato a las 11:00 horas en la notaría, el yacimiento medieval de Vera pertenece a la familia Pérez Ugena.

La familia cedió el cerro en 1999

La familia Pérez Ugena, propietaria hasta ahora del cerro del Espíritu Santo, cedió los terrenos al Ayuntamiento de Vera en el año 1999. El 23 de noviembre se aprobó un convenio para la cesión de los terrenos y así ejecutar la construcción del acceso y mirador en el Cerro del Espíritu Santo, pues hasta entonces no existían nada más que senderos realizados por el paso de animales y personas a través de los matorrales. A cambio, el Ayuntamiento debía modificar el planeamiento urbanístico para calificar la finca “Cerro del Espíritu Santo” como Suelo Urbano o Suelo Urbanizable. No obstante, la Junta de Andalucía no lo aprobó.



No obstante, el Ayuntamiento seguía utilizando los terrenos pues, de hecho, en 2018 se llevó a cabo la primera fase de las obras de consolidación de los restos arquitectónicos existentes por valor de 197.845 euros.