Vera es protagonista en 'Mala', el nuevo videoclip de Juan Moreno

El cantante veratense Juan Moreno ya tiene nuevo tema: ‘Mala’. El pasado día 6 de diciembre se estrenaba en plataformas como Spotify y en Youtube, donde sus primeros temas han gozado de una muy buena acogida del público: sus tres canciones anteriores superan las 150.000 reproducciones.

Como ya hiciera con ‘Boom boom’, Juan Moreno ha vuelto a elegir los rincones de Vera para ambientar un videoclip más personal que los anteriores: “He escrito el guión porque quería mostrar de lo que habla la canción y me he dado cuenta de que me gusta escribir también la historia de los vídeos”, cuenta el cantante, que esta vez canta menos ante la cámara y muestra su faceta interpretativa.

En el vídeo se pueden ver lugares como la Plaza Carmen de Burgos, con el grafiti de Miguel Ángel Belinchón “Belin”, la Plaza Mayor, diferentes comercios del centro urbano, las calles de la zona de Puerta de Vera o una impresionante mansión ubicada en la Media Legua. “Me encanta Vera y me gusta sacar mi pueblo en los videoclips para que la gente la vea. Además, si puedo llevar mi pueblo fuera y que la gente lo vea, pues me siento muy orgulloso”, admite.

En el vídeo ha trabajado con la actriz pulpileña Gema Resina y con el productor Milán Producciones, el mismo que ya se encargó de poner imágenes al tema ‘Te olvidé’.

Tras ‘Boom boom’, ‘Te olvidé’ y ‘Como Juanita’, en la que colaboró con Maki, ha llegado ‘Mala’, una canción “que tenía compuesta hace ya tiempo y tenía ganas de sacar, pero hemos esperando a invierno porque pegaba más para este tiempo”, explica el artista.

Esta canción es completamente distinta a las anteriores. “Cada vez que saco un tema es diferente a los demás. Este en concreto es un reggaetón puro y duro pero con muchas influencias del flamenco”, explica. Y es que “tiene palmas, una guitarra que va haciendo fraseos y solos durante todo el tema”. El resultado es una canción con muchos cambios de ritmo que incluye incluso un pequeño guiño a la rumba, al introducir frases de un tema popular del flamenco, “Vaya sorpresa que me he llevado contigo”. Se grabó durante dos jornadas en Sevilla de la mano de Kilian Dominguez y Queco Molina, productores entre otros de Yerai de Los Rebujitos, Kiko y Sara o Las Chuches.

Planes de futuro

Juan Moreno se encuentra en su mejor momento profesional, tal y como reconoce. Este puente ha tenido cinco actuaciones en tres días y los planes de futuro son aún mejores. “Me encuentro en una nueva etapa. Antes estaba trabajando solo y ahora cuento con un equipo muy bueno. He empezado a trabajar con una manager, RAS Producciones, que tiene una trayectoria de 30 años de experiencia y ha trabajado con Chambao, Rasel o Huecco. Era algo impensable para mí que una manager de ese calibre quiera trabajar conmigo”, cuenta ilusionado.

Para el año 2020 va a haber muchas sorpresas en la carrera de este veratense de 26 años. “Vamos a empezar el año con un nuevo tema y hay una sorpresa muy grande que aún no podemos desvelar. Vamos a cambiar muchas cosas, con un estilo mucho más personal. Tengo muchas ganas e ilusiones por lo que viene para el futuro”. Trabajo, esfuerzo y sacrificio es el secreto de este artista que ya empieza a ver los resultados de su empeño por triunfar en la música.