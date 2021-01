El Ayuntamiento de Vera restringe las actividades permitidas en un local ante quejas vecinales

El Ayuntamiento de Vera, ante las denuncias vecinales por el ruido que generan, ha restringido el tipo de actividades permitidas y el horario de utilización de unas naves municipales de su titularidad en las que autoriza la celebración de eventos lúdicos y de ocio de tipo familiar o social.

En un escrito de queja al Defensor del Pueblo Andaluz, el interesado denunciaba el ruido que generaban las celebraciones que, presuntamente, se organizaban en unas naves de titularidad municipal -adscritas a Protección Civil- y que contaban -siempre según lo indicado por el interesado- con autorización del Ayuntamiento de Vera.

El interesado había denunciado estos hechos, junto con otros vecinos, al Ayuntamiento, trasladando la incidencia que tenía, entre otras, duración hasta altas horas de la madrugada, niños en la calle generando ruido, o gran consumo de alcohol. La respuesta desde el Ayuntamiento de Vera, según este escrito, había sido la de tomar nota de las quejas presentadas y adoptar, a tal efecto, las correspondientes medidas correctoras para evitar las molestias que se producen, en particular, mediante la limitación del horario, no pudiendo este excederse de la una de madrugada los fines de semana, para el uso y utilización de las instalaciones en cuestión, que fueron inicialmente diseñadas por el Ayuntamiento, para usos de carácter social por parte de los vecinos de la zona norte de la población, y no para su destino para sede de la Agrupación Local de Protección Civil.

Sin embargo, tras esta notificación del Ayuntamiento y pese a esas supuestas medidas correctoras, los problemas continuaban, ya que a la Policía Local aún no se le había notificado la decisión del Ayuntamiento para que controlara estos eventos, por lo que se consideraba que se estaba vulnerando el derecho al descanso de las personas que residen en el entorno de estas naves, y dejaba entrever que de persistir la situación podría desembocar en otro tipo de situaciones. “Somos una comunidad en la que la mayoría somos trabajadores y al privarnos del derecho al descanso, esto repercute en el desarrollo de nuestras actividades laborales”, aseguraban en este escrito.

Tras admitir el Defensor del Pueblo Andaluz a trámite la queja y dirigirse al Ayunatmiento de Vera, este habría comunicado que las actividades desarrolladas en las naves municipales “son actividades de carácter social solicitadas por los vecinos del municipio, para la realización de eventos familiares y/o sociales, realizadas previa solicitud a la corporación y previo abono de una fianza por posibles daños y perjuicios a ocasionar en el dominio público”.

Asimismo, seguía ese informe, “se fijan unos horarios concretos para las actividades autorizadas a los efectos de no causar molestias a los vecinos de la zona; debiendo finalizar a las 24:00 horas”.

Además, la respuesta del consistorio al Defensor del Pueblo Andaluz decía que se iban a dictar “las oportunas instrucciones a los Servicios de la Policía Local de Vera, para que proceda a controlar tanto las actividades autorizadas como el cumplimiento de las limitaciones de horarios oportunas, en cada uno de los eventos que sean autorizados, debiéndose desalojar en caso de que se incumplan las condiciones impuestas por la corporación por parte de alguno de los peticionarios; para evitar molestias y ruidos no permitidos en la autorización”.

El Defensor del Pueblo Andaluz trasladó esta información al interesado a fin de que remitiera las alegaciones y consideraciones que creyera oportunas y, en especial, informara si había percibido alguna variación en esta problemática que hubiera supuesto más control policial en los eventos autorizados en las naves municipales y, por tanto, si se había reducido el ruido que se venía denunciando o si, por el contrario, la problemática seguía igual.

En nuevas consultas, el Ayuntamiento dio cuenta de que, debido a las diversas quejas vecinales recibidas por ruidos, se había prohibido el uso, en estos eventos, del exterior del recinto, así como la música en el exterior y se había acotado el horario de finalización de los eventos autorizados a las 24 horas. A tal efecto se habían dictado las oportunas instrucciones a la Policía Local para garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso.

Asimismo, el consistorio informó de que en caso de continuar existiendo quejas, se procedería a un estudio por los servicios municipales de un local y/o ubicación más adecuada para esas celebraciones que se venían autorizando.

Trasladada esta información al interesado para que remitiera nuevas alegaciones, y al no recibir nueva respuesta, el Defensor del Pueblo Andaluz procedió al archivo del expediente al entender que no eran necesarias nuevas actuaciones por su parte.