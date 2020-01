Investigan la aparición de un hombre muerto dentro de su coche en Vera

La Guardia Civil investiga la aparición de un hombre fallecido en el interior de su vehículo, que estaba aparcado dentro del garaje subterráneo de un edificio de la calle del Mar de Vera, esquina con calle Tesoro.

Según ha podido conocer Diario de Almería, sobre las 13:00 horas de este lunes Emergencias 112 recibió el aviso de que un hombre se encontraba inmóvil dentro de un vehículo en un garaje. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Guardia Civil que pudieron confirmar la muerte de un varón de 50 años de edad.

Según fuentes cercanas a la investigación, el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que el fallecimiento podría deberse a una muerte natural. No obstante, desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería informan que la investigación está abierta para esclarecer los hechos.

Algunos de los testigos presentes en la zona durante la actuación de la Guardia Civil cuentan que el hombre habría salido de casa por la mañana para ir a su puesto de trabajo pero no se habría presentado. No obstante es una información que no ha podido ser confirmada por fuentes oficiales. El levantamiento del cadáver no se produjo hasta bien pasadas las 15:00 horas.

Por el momento no han transcendido más datos sobre la investigación.