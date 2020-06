Aparece un cadáver en la orilla de la playa de Vera

Un cadáver ha aparecido este miércoles por la tarde, pasadas las 20:00 horas, en la playa de Vera. El cuerpo estaba a escasos metros de la orilla, según han relatado algunos testigos a Diario de Almería. El hallazgo ha tenido lugar cerca de la laguna de Puerto Rey, una zona muy transitada.

La Guardia Civil ha confirmado la aparición de un cuerpo, del que por el momento se desconocen más detalles. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, incluida una embarcación de Salvamento Marítimo. Ya entrada la noche el cuerpo aún permanecía cubierto en la arena a la espera de que el juez dictase su levantamiento.

Por el momento no se conocen más detalles sobre este suceso, aunque algunos testigos indican que el cadáver portaba un chaleco reflectante. No obstante, este detalle no ha podido ser confirmado a través de fuentes oficiales. La Guardia Civil investiga las causas de la muerte, así como el origen del cuerpo.

