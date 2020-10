El dispositivo de la Feria de Vera se salda con 31 denuncias por botellón y diez por conducir bebidos

Vera vivía el pasado fin de semana sus días de feria por su patrón San Cleofás, que este año se denominó 'Feria Dormida' por culpa de la crisis sanitaria por el coronavirus. Las actividades quedaron reducidas al mínimo, con una misa en honor del santo y poco más. Sin embargo, a la Policía Local no le faltó el trabajo.

Con motivo de los días que debería haber sido de la Feria la Policía Local de Vera llevó a cabo un dispositivo especial sobre todo con el objetivo de que se cumplieran las normas antiCOVID de la Junta de Andalucía en los establecimientos de hostelería y la vigilancia de posibles botellones que supongan la concentración de jóvenes en la vía pública para evitar la expansión de la pandemia. También se incrementaron los test de alcoholemia a los conductores.

Así, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Vera, durante el fin de semana la Policía Local realizó 13 intervenciones de diferente índole: alteración del orden público, disciplina urbanística, inspección de establecimientos, etcétera.

Como resultado de la vigilancia se detectaron varios grupos de jóvenes realizando botellón o reunidos en la vía pública en contra de la normativa antiCOVID por lo que se realizaron 31 denuncias.

Por otro lado, en los controles de tráfico en diferentes puntos del municipio se realizaron más de 200 pruebas de muestreo de alcohol que dieron como resultado 10 positivos a los que se le impuso una infracción administrativa. También se tuvo que detener a un conductor que quintuplicaba la tasa máxima permitida, por lo que fue puesto a disposición judicial al tratarse de un delito de alcoholemia contra la seguridad vial y de tráfico.

Se llevaron a cabo también controles de documentación de vehículos que llevó a la detención de una persona por conducir sin tener el permiso.

Asimismo, tras la inspección de los establecimientos de hostelería y ocio se realizaron tres actas de denuncia por incumplir la normativa contra el coronavirus.

15 dispositivos y más de 500 denuncias a lo largo del verano

Cabe recordar que desde finales de junio existe un nuevo grupo de seguridad ciudadana de la Policía Local de Vera llamado Grupo de Intervención de Vera (GIV), especializado en seguridad pública para velar por el cumplimiento de las ordenanzas de convivencia y ocio en el municipio. Se trata de un grupo de apoyo a la labor que realiza la plantilla de la Policía Local.

A lo largo del verano, este grupo ha llevado a cabo 15 dispositivos con 192 intervenciones de diferentes índole (orden público, tráfico, judiciales, etc), emitiendo 507 denuncias por diferentes motivos (incumplimiento de la ordenanza de playas, no llevar mascarilla, realizar botellón, etc). Además han realizado más de 1.500 pruebas de alcoholemia con 65 positivos denunciados.