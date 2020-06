Dos estudiantes del IES El Palmeral de Vera, entre las mejores del país

Dos alumnas del IES El Palmeral de Vera, María Álvarez y Ana Ramírez, están entre los 800 estudiantes de toda España que han pasado la primera fase de las Becas Europa. Se trata de una iniciativa promovida por el Banco Santander y la Universidad Francisco de Vitoria para potenciar el talento, premiar la excelencia y apoyar la creación de redes de liderazgo. Solo pueden optar a ellas los tres alumnos con mejores expedientes de cada centro.

Por delante aún les queda un largo y complicado proceso de selección. Solo los 50 estudiantes de bachillerato más brillantes del país podrán disfrutar de un viaje de unos 20 días por las mejores universidades de Europa. “Es una gran oportunidad, pero nos lo tomamos como una experiencia más”, cuentan.

Ambas son estudiantes de ciencias. María acaba de terminar 1º de bachillerato en la modalidad de Tecnología y Ana en la de Ciencias de la Salud. A principios de año realizaron la inscripción pero hasta hace apenas diez días no supieron si avanzaban de fase. “Ya ni me acordaba”, admite Ana. Es la primera vez que opta a una beca. María, sin embargo, ya ha disfrutado de varías;la última el pasado verano en un campamento espacial de la NASA en Alabama.

El proceso de selección

La primera prueba consistía en hacer un test online durante 90 minutos con preguntas para conocer mejor su personalidad. En una de ellas tenían que elegir un referente de éxito que les sirviera de referente. Ana eligió a su madre: “Para mí el éxito es ser una persona respetada por los demás. Para mí mi madre es un modelo de referencia en mi vida”. María escogió a su abuelo: “Es una persona que siendo de una clase social humilde fue ascendiendo por su mérito hasta ser director de banco”, cuenta.

En la segunda prueba tienen que grabar un vídeo de menos de un minuto con el tema “Este soy yo”. Deben tirar de creatividad para describirse y convencer al jurado de que merecen estar en la tercera fase, a la que solo pasarán 400 estudiantes de toda España. Tienen todo el verano para ello, pues se entrega el 22 de septiembre. “Ya tengo algunas ideas, pero no tengo prisa; las cosas mejor hacerlas poco a poco”, explica Ana. María tiene muchas ideas, pero admite que “concentrarlo todo en 59 segundos es muy complicado”.

Un final de curso extraño

El que acaba de empezar será el último verano de ambas como alumnas del IES El Palmeral. En el de 2021 tendrán que estar preparando las maletas para salir a estudiar fuera, en la universidad (y quizás también para recorrer Europa si logran la beca). Ana tiene claro que quiere estudiar Medicina, en Granada o Murcia. María aún no lo tiene claro. Quizás alguna ingeniería, o puede que algo de económicas. Le queda un año para decidirse.

El curso que queda atrás ha sido atípico, ya que desde marzo han tenido que dar clase desde casa, sin compañeros. “Yo he pasado la cuarentena bien, porque además me gusta mucho la tecnología”, cuenta María. Ana valora la implicación de sus profesores durante este periodo, aunque ambas coinciden en algo: prefieren las clases presenciales. Aunque, eso sí, “lo ideal sería una mezcla; cuando volvamos no deberíamos tirar por tierra lo que hemos hecho estos meses. Las tecnologías nos ayudan cada vez más”, opina María Álvarez.

Por lo pronto, tras pasar los meses de confinamiento, alejadas del instituto y de sus amigos, ahora lo que quieren es disfrutar de la playa y de sus aficiones: Ana disfruta pintando retratos a carboncillo y a María le apasiona la música y actuar en obras de teatro. Y es que los estudios y el ocio no están reñidos.