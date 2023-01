Buscan fondos para operar a una joven almeriense de 12 años de un tumor ocular

Toñi Fernández Giménez es una joven almeriense de tan solo 12 años, residente en el municipio de Cuevas del Almanzora, que sufre un tumor ocular congénito en el ojo izquierdo.

Hasta la fecha, la menor y su familia han conseguido mantener a raya la patología con el preceptivo tratamiento y revisiones médicas periódicas en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Pero el pasado mes de diciembre todo cambió, cuando a Toñi comenzó a sangrarle el ojo de forma continuada. Las primeras exploraciones médicas realizadas en el centro hospitalario de la capital andaluza concluyeron que esta circunstancia no revestía mayor gravedad y que debía mantener el tratamiento consignado hasta entonces, pero la joven no experimentó mejoría alguna con el paso de los días y Margarita Giménez, su madre, no podía quedarse de brazos cruzados. “Nos dijeron que todo iba bien pero a mi hija le salía sangre del ojo cuando lloraba, y eso no es normal”, ha explicado Giménez a Diario de Almería.

Al volver de Sevilla, la familia acudió al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, donde le explicaron que las complicaciones experimentadas por su hija en las últimas fechas se debían a una conjuntivitis. Este diagnóstico tampoco terminó por contentar a Toñi y a su familia, que finalmente optaron por ponerse en manos de la clínica Vista Camacho de la capital.

Operación urgente

Es entonces cuando hallan las respuestas a todas sus preguntas: los doctores concluyen que Toñi tiene en el ojo afectado ocho úlceras, la córnea dividida en dos y una gran concentración de calcio que precisan de una operación urgente. En primera instancia, la familia viaja hasta Barcelona para buscar una segunda opinión que refrende el dictamen obtenido inicialmente. Y así ocurre en la Ciudad Condal. La familia se encuentra de regreso a la provincia con un panorama desolador y con la necesidad apremiante de operar a la joven Toñi. Pero la intervención requerida no es precisamente sencilla ni barata. Consiste en extraer el calcio acumulado para posteriormente proceder a la cura de las úlceras y, finalmente, extirpar el ojo, según ha aclarado a este periódico la madre de la joven. Todo ello por un coste que se eleva hasta los 10.000 euros, cantidad inasumible para la familia, que se encuentra ahora en la búsqueda de fondos para poder sufragar la operación de Toñi.

Y es que Margarita está actualmente en situación de desempleo, contando además con una escasa red de apoyo y siendo ella la encargada de velar por sus cuatro hijas prácticamente de manera exclusiva. Cuenta Margarita que está situación no está siendo fácil de sobrellevar para nadie y que, como no puede ser de otra forma, ha afectado en el humor de su hija. “Toñi está muy desanimada; no come, no quiere salir a la calle con sus amigas y está de muy mal humor”, sostiene la madre.

Lágrimas artificiales y anestesia

Mientras logran obtener recursos para costear la intervención quirúrgica que precisa, Toñi se encuentra siguiendo un tratamiento con lágrimas artificiales y anestesia que palie el dolor y el malestar ocasionado por el agravamiento del tumor que padece, a expensas de que le sea asignada una fecha para la operación. Hasta entonces, la familia se encomienda a los cuidados médicos y a la colaboración ciudadana.