El PSOE de Vera pide transparencia en la designación del nuevo gerente de Codeur

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Vera recuerda que hace un par de meses que el gerente de la empresa pública Codeur abandonó la entidad y el alcalde “aún no ha dado cuenta al pleno municipal de la preceptiva y obligatoria convocatoria de un proceso de selección para sustituirlo, como lo establecen los estatutos sociales”.

En ese reglamento, según el portavoz socialista, Martín Gerez, se señala que “el Consejo de Administración de la sociedad nombrará un gerente, designación que conforme al art. 106/3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, recaerá siempre en persona especializada y con capacidad suficiente”. “En el mismo artículo también se dice que el gerente será seleccionado mediante un procedimiento público y transparente, y tendrá encomendada la dirección técnica, la ejecución de los acuerdos sociales y el control patrimonial de la empresa”.

“Al alcalde y a los tres concejales que forman parte del Consejo de Administración de Codeur, parece que se les olvida que no están ahí por haber arriesgado su dinero en la sociedad, cosa que no han hecho sin duda, sino por representar los intereses del Ayuntamiento de Vera y, en definitiva, del pueblo que los votó mayoritariamente, y deben hacerlo transparentemente y poniendo dichos intereses públicos por encima de cualquier otro, de lo que no pueden presumir, desde luego”, ha valorado Martín Gerez.

Los socialistas veratenses defienden que la gerencia de esta empresa pública con participación privada “debe contar con el reconocimiento público de su independencia y su neutralidad política” porque “sólo así su figura estará ajena a los avatares electorales y a los cambios en el Gobierno Municipal” y, por este motivo, han presentado una propuesta de acuerdo para debatir en el próximo pleno “que es donde reside la representación popular de nuestro municipio”.

Esta iniciativa incluye, igualmente, una revisión de los acuerdos municipales de 2016 y de 2021, y el plan de inversiones de Codeur, porque “según la documentación aportada por la propia empresa para el acuerdo inicial, hubo interpretaciones respecto a las inversiones que ya se habían hecho hasta ese momento y algunas de las que debían hacerse en el futuro con la que no estamos de acuerdo”, ha explicado el portavoz del PSOE de Vera.

Martín Gerez ha añadido que los acuerdos relacionados con las inversiones de Codeur “no son inamovibles” y que, “al contrario” están sujetos a revisiones periódicas “según determinadas variables e hipótesis, y no hay que olvidar que dichas inversiones se deben pagar con cargo a los resultados de la propia concesión, como se previó en su contrato, y como debe seguir siendo”.

“Creemos que son tan importantes las cifras discordantes, y el plazo remanente de las dos concesiones del ciclo integral del agua, que requieren un nuevo análisis pericial independiente y la revisión de los acuerdos, y estamos convencidos que para cualquier grupo político debe prevalecer el interés general por encima de cualquier otro, y quien defienda lo contrario debería explicarlo a sus votantes”, ha defendido el dirigente socialista.