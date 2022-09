Y el tiempo no lo impidió...

Antaño, los carteles de toros rezaban:‘Grandiosa corrida de toros. Con el permiso de la autoridad competende y si el tiempo no lo impide, se celebrará el sensacional festejo taurino en el que intervendrán...’ Viene este recordatorio de aquellos esplendorosos carteles que lucían en paredes y farolas porque uno de los dos condicionantes para que se celebrara el fesrtejo de rejones de ayer en Vera estuvo a pubnto de no darse. La autoridad competente lo autorizó; pero el tiempo estuvo a punto de impedirlo. El Levante almeriense esrtuvo el día entero en alerta naranja por fuertes precipitaciones pero la tan necesaria agua del cielo no llegó a caer en Vera. ‘Gracias a Dios’, suspiraron los taurinos; ‘desgraciadamen te’, se lamentaron los agricultores. El sabio refranero español tiene un refrán para cada situación y también para esta:‘nunca llueve a gusto de todos’.

Ello propició que los aficionados se retrajesen haasta el último momento para adquirir su entrada y las colas que se formaron ante la taquilla fueron de órdago. A tanto llegó la cosa quje le festejo comenzó con media hora de retraso pues, a decir de algunos ‘hay más gente fuera que dentro’. Prácticamente hasta el segundo toro estuvo entrando gente. Quizá la posibilidad de adquirir e imprimir las entradas por Internet paliaran retrasos como que se ha producido en el comienzo de ambos festejos, no produciéndose la característiva puntualidad taurina. Recuerden a Lorca:‘A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde’. Los toros son uno de los pocos espectáculos puntuales en España; y hay que procurar que sigan siéndolo agilizando la venta de entradas.

Artísticamente quizá la esperada corrida de rejones no dejó a la entendida afición veratense del todo satisfecha. Se esperaba algo más de la figura del cartel, Diego Ventura, que cuenta sus toros por orejas cortadas y ayer sólo cortó las dos de su primero. El portugués Rui Fernándes y el malagueño Ferrer Martín cumplieron ante toros de Torrestrella y Los Espartales que no ayudaron en demasía sobre todo los tres lidiados tras la merienda, aquerenciados en tablas y que exigían excesiva actuación del subalterno.

Ficha Ganadería: 3 toros de Torrestrella y 3 de Los Espartales mejores los primeros que los segundos en cuanto a presentación, trapío y acometividad. Ninguno destacó sobre los demás en positivo aunque sí en negativo: el quinto y el sexto que tuvieron exxesica querencia a tablas y obligaban a los sub-alternos a sacarlos de allí REJONEADORES: Rui Fernandes pal-mas y oreja. Diego Ventura dos orejas y palmas. Ferrer Martín oreja y oreja. Los dos últimos salieron a hombros por la Puerta Grande. INCIDENCIAS: Mejor entrada que el primer día, aproximadamente dos tercios del aforo del coso veratense se llenó. Amenaza de lluvia hasta el último instante, lo que retrajo a algunos aficionados a acudir al festejo. Cielo muy encapotado y una brisa fresca que parecía presagiar la lluvia que finalmente no apareció. Como es costumbre en la plaza de Vera, en el cuarto toro la Banda Municipal interpretó el pasodoble ‘AntonioCarmona’.

Los caballeros rejoneadores estuvieron en su línea, demostrando quizá mas dominio de la doma equina que del rejoneo en sí. Muy bullangueros con gestos al público y lanzando el sombrero el entoldado cielo de Vera los portugueses; y más clásica la lidia del malagueño aunque en el que cerró plaza se contagió sus sus compañeros y animó al público, algo adormilado tras tantos días de Feria. Rui Fernandes mató a su pimero de 4 pinchazos y un certero rejón y escuchó palmas; y de pinchazo y rejón al cuarto, cortando una oreja. DiegoVentura, mas acertado con el segundo que con el quinto, sin duda, el peor de la tarde al que no había forma de sacarlo de tablas ni de clavarle el rejón de muerte. Y Ferrer Martín, que recibió al tercero con la clásica garrocha, a un nivel similar en ambos. Oreja y oreja... y hasta el año que viene.