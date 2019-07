Un vendedor de la ONCE con mucha suerte: reparte 140.000 euros y a él le tocan 70.000

Andrés Fernández Cortés es un vendedor de la ONCE veratense, pero su zona de trabajo es el centro de Cuevas del Almanzora. Apenas lleva mes y medio vendiendo cupones, pero ya ha repartido suerte. Este lunes salieron de sus manos 210.000 euros en premios, gracias al número 93.717. Seis cupones en total, cada uno premiado con 35.000 euros.

Pero si ya es un buen golpe de suerte repartir tanto dinero siendo nuevo en el oficio, la fortuna sonrió aún más a este veratense. Él mismo es uno de los premiados, ya que se quedó con dos de los cupones agraciados. 70.000 euros que le vienen de maravilla. Y es que ya tiene donde invertirlos, como reconoce a Diario de Almería: “Llevaba un tiempo mirando un terreno para comprar y hacerme un pequeño cortijo y estaba a punto de firmar un crédito con el banco; hoy (por el martes) ya he ido para cancelarlo todo”, explica contento.

Este martes Cuevas del Almanzora celebraba el día de su patrona, la Virgen del Carmen, y no pudo despertar con una mejor noticia. Cuatro de sus vecinos tenían en su billetera unos cupones valorados en 35.000 euros (menos los impuestos). “Estoy muy contento, sobre todo porque se lo he vendido a gente humilde y trabajadora que seguro que le va a venir muy bien”, reconoce a Diario de Almería Andrés Fernández. No está seguro de quienes fueron exactamente quienes le compraron los cuatro cupones premiados, ya que también vendió varios de otro número, pero asegura que son clientes fijos.

Andrés coge cada mañana su coche y se va hasta el municipio vecino de Cuevas del Almanzora, en el que tiene asignada su zona. Recorre desde la plaza del castillo hasta el centro de salud, todos los bares de la zona. “Sé a qué hora desayuna cada uno de mis clientes y dónde, así que me voy moviendo por todos lados”, explica. Ayer martes no le tocaba trabajar, porque era festivo local. Al llegar al mercado de abastos, por donde pasa cada día, la gente se sorprende al conocer la noticia. “Vaya, ya me podrías haber vendido alguno a mí”, bromea la camarera de la cafetería. “Ha tenido que venir un patano a traeros la suerte a Cuevas”, continúa él en tono simpático.

Antes de vender cupones ha sido muchos años jardinero en el Ayuntamiento de Vera. Sin embargo, un problema de corazón ha hecho que se reconozcan una discapacidad y ha entrado a formar parte de la ONCE. En este mes y medio como vendedor ya ha dado algunos premios menores, con los rascas, y estuvo a solo un número de dar otro primer premio. “Había vendido 40 cupones y solo falló una cifra”, cuenta a este medio.

Tras este golpe de fortuna, Andrés Fernández ha quedado señalado como un repartidor de suerte. Seguro que a partir de ahora lo buscan para ver si vuelve a tener tino y dejar unos cuantos miles de euros entre sus clientes. “Tengo cupones del sorteo extra de verano, que pueden tocar 20 millones de euros. Si te lo vendo ya te puedes jubilar”, bromea. Habrá que estar atentos para ver si sigue repartiendo dinero. Por lo pronto, ha entrado en la ONCE con muy bien pie.