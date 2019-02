Bonilla será el pregonero de un Carnaval "con identidad propia"

El XV Certamen de Farsas y Pasos Carnavalescos que el próximo viernes acogerá el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, en la primera de las tres jornadas dedicadas al encuentro de Don Carnal y Doña Cuaresma, ha colgado el cartel de 'Entradas Agotadas', lo que pone de manifiesto el interés que despiertan las actividades del Carnaval entre la población vicaria.

Unas fiestas que tendrán como pregonero al alcalde, Antonio Bonilla, quien en la presentación de las actividades carnavalescas aprovechó para hacer una llamamiento a la participación de los vecinos "en esta apoteosis de alegría y desparpajo que es el Carnaval, todos un ejercicio de libertad que se ha ido gestando durante todo el año en lo más profundo del sentir de los vicarios".

El programa elaborado por el Área de Cultura es continuidad de ediciones anteriores. "El carnaval de Vícar, tiene su propia identidad, está hecho a la medida de sus vecinos, solo hay que cuidarlo y mejorarlo en lo posible cada año", señalaba Bonilla, quien, junto al certamen de farsas y pasos carnavalescos, destacaba de la programación los concursos de disfraces, en la segunda jornada, y el Entierro y Quema de la Sardina que lo cerrará.

Por lo que respecta al Certamen de Farsas, el viernes, a partir de las 21:30 horas, en el cartel oficial figura la participación de tres grupos o agrupaciones, 'Si os dais cuenta volvemos a los 70', de Las Cabañuelas; 'No me retuerzas la oreja que se me pone pina', de González y Cía; y 'Capullos no faltan', de Las Candilejas. Por delante varias horas de fiesta y diversión, con las irónicas letras y estribillos con la que cada agrupación acompañará sus actuaciones.

En cuanto a la segunda jornada, el sábado, se iniciará a las 15 horas con un pasacalles por el Bulevar Ciudad de Vícar, que partirá desde la explanada de las columnas y que culminará en el Teatro Auditorio, donde media hora después dará comienzo el Carnaval Infantil y a las 20 horas, y con el disyóquey D'Angelo se abrirá el Carnaval de Adultos, ambos con entrada libre y premios a los mejores disfraces individuales y grupales.

El broche final, el domingo, a partir del mediodía, con el ya habitual pasacalles, con la Banda de la Agrupación Virgen de las Angustias y las majorettes Next Step, con salida desde la fuente de Los Leones, del Bulevar Ciudad de Vícar, acompañando a la sardina en su Entierro.

Habrá actuaciones de los grupos de farsas y pasos carnavalescos en la explanada del Ayuntamiento y la posterior Quema de la Sardina, con lectura del testamento, a cargo este año de González y Cía. Y como fin de fiesta el acto colectivo de gestación de vino, habas y bacalao, con el que se dará la bienvenida a la Cuaresma.

Además de la programación oficial, desde el jueves tendrán lugar otras actividades que ha preparado distintos colectivos, especialmente en los centros escolares y de mayores que pondrán el colorido al Carnaval de Vícar 2019.