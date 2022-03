El Ayuntamiento y la Iglesia Fortaleza de Vícar, iluminadas de morado por el 8M

"Como cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos sumamos a las voces reivindicativas de mujeres y hombres que luchan por hacer de nuestra sociedad un lugar mejor, un espacio donde la palabra igualdad , lejos de ser un propósito, sea por fin una realidad”, ha señalado el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, al dar a conocer la programación que para conmemorar dicha efemérides ha elaborado la Concejalía de Mujer, y que se desarrollará bajo el lema ‘Mujeres con luz propia’.

Como cada año desde que Antonio Bonilla accediera a la Alcaldía vicaria, las actividades no se ceñirán solo a la fecha del 8 de marzo, sino que se extenderá durante varias semanas, comenzando hoy viernes, día 4, con el encendido de la iluminación extraordinaria de dos edificios emblemáticos del municipio como el Ayuntamiento y la Iglesia Fortaleza, que lucirán de morado durante tres semanas, como homenaje, solidaridad y sensibilización hacia el colectivo de mujeres en su lucha por la plena igualdad. A ello se suma la instalación de una decena de lazos reivindicativos ‘Por la Igualdad’ en edificios públicos de los distintos núcleos de población que configuran el municipio.

“Sin lugar a dudas, hay un largo camino andado, una senda de grandes y pequeñas conquistas, conseguidas con esfuerzo, constancia y sacrificio que nos ha permitido avanzar por la vía de la igualdad. Sin embargo, para llegar a la meta faltan aún pasos por realizar y lo que es más importante, obstáculos que sortear. Corremos el riesgo de no reaccionar a tiempo ante quienes consideran que la igualdad no es una prioridad, y ante eso no nos podemos permitir ¡Ni un paso atrás!”, es el mensaje de Antonio Bonilla a las mujeres vicarias, en la presentación de esta amplia programación. En ella se incluyen nuevas propuestas como la realización de un taller de Sexualidad dirigido a mujeres, previsto para el 8 de abril, otros coeducativos sobre Educación Emocional o de Prevención de violencia de género y Nuevas Masculinidades , para alumnado de 2º de ESO, que recorrerá los centros educativos al igual que ‘Tengo una Pregunta para Usted Sr. Alcalde’, en el que el propio Antonio Bonilla responderá sobre cuestiones relacionadas con la igualdad,

El 8 de marzo tendrá lugar el IV Encuentro Intercentros por la Igualdad, con la participación de la comunidad escolar y las asociaciones de mujeres. Una cuarta edición que irá acompañada de la exposición de los trabajos realizados por el alumnado vicario en los distintos centros educativos y que permanecerá activa hasta el 28 de marzo. Ese mismo día, por la tarde, en la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes tendrá lugar la lectura dramatizada ‘Clara’ sobre la figura de la abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer española, Clara Campoamor. Otro acto dentro de la programación será la entrega de distinciones a mujeres de Vícar, un acto que tendrá lugar el día 12 de marzo, en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, y que contará con la actuación musical de Carlene Graham.

La cultura estará también presente en la programación con representaciones teatrales, en el gran espacio escénico vicario , el sábado 19 de marzo, ‘Las Poderío’ y el 30 de abril, ‘Juana’, además teatro escolar, el 30 de marzo, con la obra, ‘Las Ritas’ dirigida al alumnado de 4º de ESO, asi como el XXV Certamen Mujer y Literatura, cuyo fallo se dará a conocer el 15 de marzo y cuyos premios se entregarán el 30 de abril. Por último el 26 y 27 de marzo, tendrá lugar el tradicional Viaje Cultural que en esta ocasión tendrá como destino la ciudad de Cuenca, con visitas también a las localidades de Belmonte y Mota del Cuervo.

Antonio Bonilla ha pedido la implicación y participación de la ciudadanía en estos actos “pues es fundamental e importantísima. De hecho, es la mejor garantía de éxito en esta lucha. Sois vosotras y vosotros los que, con vuestro ejemplo, engrandecéis esta noble causa por la igualdad”.