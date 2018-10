Educateatro contará con 14 actuaciones este curso

La campaña de teatro educativo 2018-2019 'Educateatro' de Escenalia, promovida por la Fundación Cajamar, levantará el próximo día 31 su telón en Vícar, donde a lo largo de todo el curso escolar tendrán lugar un total de 14 representaciones, algunas de ellas en lengua inglesa. El programa destinado a fomentar entre los más jóvenes la afición por las artes escénicas, lo abrirá la compañía Stardin Stardan Teatro, con el clásico 'El gato con botas', dirigida a niños y niñas de entre 3 y 7 años.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, se ha mostrado satisfecho porque Vícar acoja un año más esa campaña de teatro escolar, asegurando que "ayudará a formar y crear hábitos por las artes escénicas a quienes están llamados a ser los espectadores del futuro". Antonio Bonilla ha añadido que "no podemos olvidar que nuestros jóvenes son los potenciales espectadores de nuestro teatro y que campañas de este tipo no cabe duda que sirven para generar desde temprana edad unos hábitos y unos gustos por las artes escénicas, y en definitiva por la cultura en general".

Las representaciones tendrán lugar un par de veces al mes, para distintos centros

La campaña 'EducaTeatro 2018-2019', visitará el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, un par de veces al mes, con obras dirigidas a los alumnos de los distintos ciclos educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. En total catorce representaciones, seis de ellas en lengua inglesa, que se escenificarán, algunas de ellas en dos sesiones, hasta el 11 de junio de 2019. En noviembre, son tres las obras programadas 'Pulgarcita y las cuatro estaciones de Vivaldi', el día 15, con Escenalia y para niños de 3 a 7 años, y 'Jack and the magic beans' y Heroes & Myths. The origin of Theatre', ambas obras en inglés, con Spin-Off Theatre, el día 28.

En enero, el día 17, Face2Face Theatre Company, que pondrá en escena 'Jack and the Giant' para el alumnado de 3 a 7 años, y 'Tarzán' para los de 8 a 11 años. En Febrero, el día 7, vuelve Escenalia con 'Paren la guerra que yo me bajo', también para escolares de 8 a 11 años, y el 26, la misma compañía pondrá en escena, para los adolescentes de 12 a 18, 'El retablillo de Don Cristóbal'. 'Héroes y Mitos. El origen del Teatro', también con Escenalia y para escolares de 8 a 14 años, visitará el Teatro Auditorio el 28 de marzo, mientras que el 24 de abril, regresa Stardin Stardan con 'El Traje nuevo del Emperador', para un público infantil de 3 a 7 años. La entrada para cada una de las representaciones es de 5 euros.