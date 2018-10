Izquierda Unida exige la protección de la Rambla de El Cañuelo

La diputada y coordinadora provincial de IULV-CA, María Jesús Amate, ha exigdo la intervención inmediata de la Junta de Andalucía en la rambla El Cañuelo, situada entre los municipios del poniente almeriense de Vícar y Felix, ante el grave estado de deterioro en el que se encuentra, en la actualidad.

Amate ha girado una reciente visita a este espacio, junto a miembros de la dirección provincial de IULV-CA y de los municipios afectados, y ha podido comprobar tanto la falta de mantenimiento de este entorno natural como la degradación paulatina que sufre en estos momentos.

"Resulta inadmisible que la Consejería de Medio Ambiente no de la Junta de Andalucía actúe ya en detener el deterioro que soporta esta rambla y no proteja el patrimonio hídrico de la provincia almeriense", ha explica do Amate

La dirigente de esta formación política ha lamentado "la dejadez con la que actúa la Junta de Andalucía en parajes tan importantes como son los casos de las ramblas. En concreto, ésta- por la del Cañuelo- se encuentra repleta de vertidos y basuras", ha comentado de forma descriptiva.

Y ha añadido: "Existen también actividades empresariales que usan el cauce para construir caminos lo que ha provocado desprendimientos de las laderas u otras acciones no permitidas en un entorno natural como éste que ya fueron denunciadas en su día", ha señalado.

Según ha explicado la coordinadora provincial María Jesús Amate, "es gravísimo que no se actué contra estas acciones que, por ejemplo, están tapando los nacimientos de agua al construir nuevos caminos".

IULV-CA, por este motivo, reclama a la Junta de Andalucía que actúe con urgencia en la rambla de El Cañuelo y evite la destrucción de nuestro territorio, tan importante, por un lado, para la evacuación de lluvias torrenciales, como sucede con las ramblas en la zona del sureste español y por otro, por su enorme riqueza paisajística, su flora y su fauna", ha denunciado.

A este respecto, IULV-CA informa que la Fiscalía de Almería ha admitido a trámite la denuncia presentada por esta formación política, relativa a la construcción de un camino en el cauce de esta rambla del Cañuelo, que es de dominio público hidráulico, sin autorización alguna.

Izquierda Unida ha puesto estos hechos en conocimiento de la fiscalía e durante el pasado mes de junio, "para evitar que el daño sea irreparable y que la degradación del ecosistema de la zona vaya en aumento", manifestó en su día María Jesús Amate.