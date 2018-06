López Ufarte organizará un torneo de fútbol para 350 niños

Con la presencia del alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, la presidenta de la asociación Asalsido, Josefina Soria, y el exjugador de fútbol internacional español, Roberto López Ufarte, se presentó ayer en la Ciudad Deportiva de Vícar la primera edición del trofeo que lleva el nombre del que fuera jugador de la Real Sociedad, Atlético de Madrid y Real Betis Balompié, y 15 veces con la Selección Española de Fútbol. Un trofeo que se disputaá en las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín el próximo 30 de junio, con la participación de unos 350 niños, encuadrados en 24 equipos, ocho por cada categoría.

Antonio Bonilla explicó que este torneo, a beneficio de la asociación de Síndrome de Down de Almería (Asalsido), "transciende de lo que es estrictamente el deporte vicario y viene a reconocer la universalidad del hecho deportivo". Vícar como Villa Europea se vuelca una vez más con un evento de promoción del deporte y que además es solidario. "Por ello cuando los organizadores del evento nos pidieron ser sede del mismo, no lo dudamos y más cuando el padrino del mismo es una persona vinculada a nuestra comarca y además nos permite mostrar nuestra solidaridad y con todas aquellas personas del Síndrome de Down de la provincia de Almería", dijo el alcalde.

López Ufarte, por su parte, alabó las instalaciones deportivas con las que cuenta el municipio, así como su disposición.