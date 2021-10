La Ruta de la Tapa de Vícar encumbra los productos del campo

Desde que el pasado día 12 de octubre diera comienzo la primera edición de la Ruta de la Tapa de la Hispanidad de Vícar son numerosos los ciudadanos que se han hecho eco de esta iniciativa con la que se pretende servir de promoción a los establecimientos hosteleros participantes, dando a conocer su rica y variada oferta gastronómica, a través de uno de sus principales referentes como es la tapa, tan arraigada en la zona. Un total de ocho establecimientos hosteleros repartidos por el municipio, participan en esta propuesta de ocio que se extenderá hasta el próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha recordado que esta celebración estaba prevista antes de la llegada de la COVID-19 pero “entonces no pudo celebrarse al ser el hostelero uno de los sectores más perjudicados por la situación de pandemia”, y precisamente para testimoniar el apoyo municipal a este sector tan castigado por el COVID, “hemos decidido reactivarla, en un momento en el que el sector necesita de iniciativas que les permitan remontar el vuelo”.

No en vano, Bonilla se ha sumado también como un vicario más a esta iniciativa y ha degustado ya varias tapas de los establecimiento participantes. De hecho, se ha mostrado gratamente sorprendido por la excelente acogida que esta iniciativa está teniendo, no sólo entre los profesionales del sector, si no entre la población en general que desde su puesta en marcha acuden a los establecimientos inscritos para saborear sus particulares propuestas gastronómicas, cuyo único requisito es que deben estar elaboradas con productos provinciales y nacionales, especialmente las hortalizas: Enfritá de pollo, Marraná de pulpo, Bacalao con pisto, Pinchos de queso gouda con tomate cherry y pimiento y otros aperitivos, todos ellas elaboradas con productos autóctonas, son algunas de las propuestas con las que participan los hosteleros y que están haciendo estos días las delicias de los clientes.

Cada establecimiento participante presenta una propuesta de creación propia, especialmente diseñadas para su participación, con un nombre específico, con la obligatoriedad de servir las tapas de promoción ofertadas durante los días de duración de la Ruta y hasta su clausura. Son los clientes los que se encargarán de evaluar la calidad de las distintas tapas que elaboren los bares que forman parte de la ruta: Avenida, Rocío, Flores, Eureka, La Puebla, Sacacorchos, Hermanos Padilla y Yegua Verde.

Para ello, los establecimientos facilitan a los clientes una tarjeta, para ser sellada por cada uno de ellos en el momento de la degustación. Una vez consumida la tapa tendrán que evaluar tanto la presencia, como la calidad, elaboración y cantidad con una puntación entre 0 y 5. En cada establecimiento hay una urna para depositar las tarjetas después de que se hayan visitado todos los establecimientos participantes. El establecimiento con mayor puntuación será el ganador de esta I Ruta de la Tapa de la Hispanidad. Quienes acudan a todos los establecimientos, y por lo tanto completen la ruta, además de colaborar en la elección de la mejor tapa, tendrán la posibilidad de participar en el sorteo de viajes por Europa, como premio a su participación.