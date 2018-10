Unanimidad en la aprobación del Plan Local de Intervención

La Corporación Municipal de Vícar, celebró ayer sesión plenaria ordinaria, en la que como punto más destacado se aprobó el Plan Local de Intervención 'La Gangosa-Vistasol', dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social de Zonas Desfavorecidas 'ERACIS', cuyo diseño y elaboración, coordinado por la Concejalía de Asuntos Sociales, se ha realizado a través de un procedimiento participativo en el que han intervenido las diferentes áreas municipales, entidades del tercer sector, y otras administraciones .

Todos los grupos municipales dieron su apoyo unánime a este plan participativo, que ha contado con un total de 71 propuestas, 19 de ellas de técnicos municipales y el resto contribuciones de otras entidades. Entre los objetivos operativos del proyecto Vícar ERACIS, figuran como primer eje, el de incrementar el nivel de empleabilidad, disponer de un instrumento de intervención en materia de empleo y adaptar las políticas activas de empleo a las necesidades específicas. Además, se propone incrementar el éxito y el nivel educativo, reducir la brecha de género y el número de infraviviendas y mejorar tanto la conciliación de la vida personal, familiar y laboral como la intervención en relación con etnia gitana o población inmigrante, asi como incrementar vinculación entre prestaciones y políticas activas de empleo, entre otras metas.

Reconocimiento a la labor de Gracia Fernández como delegada de la Junta

Además, el Pleno también aprobó, aunque de forma provisional, una modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Verhículos de Tracción Mecánica, que supone la bonificación del 100% para los vehículos con 30 o más años de antiguedad.

Igualmente se hizo efectivo el abandono del hasta ahora concejal del Grupo Popular, Joaquín Perales, y su paso a concejal no adscrito, con la correspondiente modificación de las comisiones informativas permanentes, que pasan de tener once miembros a trece, de los que siete corresponden al PSOE, dos al PP, uno a Ciudadanos, uno a Izquierda Unida, uno al edil no adscrito Antonio Jesús Rodríguez y una al otro concejal no adscrito, Joaquín Perales.

Por último, el Pleno y a petición del alcalde, Antonio Bonilla, hizo constar el reconocimiento a la labor como servidora pública de la hasta ahora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, en Almería, Gracia Fernández Moya, que abandona el cargo para concurrir como candidata a las elecciones autonómicas de Andalucía, del próximo 2 de diciembre.