El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, anuncia su positivo en Coronavirus

El alcalde del municipio de Vícar, Antonio Bonilla, ha anunciado este Jueves Santo su positivo en Coronavirus.

"Este año no puedo compartir con vosotros la grandeza de la Semana Santa", indicó el regidor vicario para continuar diciendo que "los profesionales sanitarios me han hecho la prueba del Covid-19 y he dado positivo".

El primer edil aprovechó su perfil personal en la Red Social Facebook para comunicar esta noticia. "Estoy siguiendo sus indicaciones médicas", aseguró.

"Quiero transmitir un fraternal abrazo a la comunidad de Llanos de Vícar, La Gangosa, El Parador-Envía, Las Cabañuelas, Villa de Vícar y Puebla de Vícar. En las circunstancias adversas, la fe y la esperanza nos ayudan a superar todas las dificultades", matizó Bonilla.

Igualmente, el alcalde de Vícar mandó todo su apoyo "a las personas que han sufrido o están padeciendo en este momento esta devastadora enfermedad. Cuidaros mucho".

"Comparto con vosotros un gran abrazo con todo mi aprecio y cariño personal. Os quiero. Antonio Bonilla", finalizó en su comunicado el socialista.