Vícar se une a la DGT para sancionar el uso del móvil al volante

El Ayuntamiento de Vícar se ha adherido, como viene siendo habitual en otras actuaciones de la Dirección General de Tráfico, a la campaña destinada a concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de evitar distracciones al volante. Para la realización de esta campaña, que persigue concienciar a los conductores sobre la necesidad de mantener una atención permanente a la conducción, así como evitar el uso de dispositivos como el teléfono mientras se conduce, la Policía Local efectuará desde el próximo lunes, día 10, una serie de controles en la zona urbana. Unos controles que se prolongarán hasta el próximo día 16, fecha prevista por la DGT como final de esta nueva campaña.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha manifestado que “el Ayuntamiento de Vícar ha mostrado siempre una especial sensibilidad hacia todo lo que tiene que ver con la seguridad vial y, en este sentido, consideramos que la sensibilización ciudadana es de una importancia primordial”. Además ha hecho hincapié en que durante la campaña se tratará de “insistir en los riesgos que implica el uso del teléfono móvil por parte de los conductores". Igualmente ha recordado que el no cumplimiento de la normativa está considerada infracción grave, y que la DGT castiga, incluso, su presencia y no su uso, por lo que tenerlo en la mano, aunque no se pueda demostrar que se esté utilizando, incluso aunque se esté parado en un semáforo, puede ser motivo de sanción, cuya cuantía económica se mantiene en los 200 euros pero que pasa a restar seis puntos en el carné de conducir, en vez de los tres anteriores. En este sentido, la nueva normativa de tráfico establece que la única manera de poder usar un dispositivo móvil sin que sea susceptible de una multa es llevarlo en el salpicadero en un soporte homologado y sin utilizarlo durante la conducción.

Por su parte, el concejal de Tráfico y Movilidad, José Luis Leseduarte Carretero, ha indicado que esta campaña, es de gran importancia, ya que “los últimos datos de la Dirección General de Tráfico nos alertan del peligro que supone utilizar el móvil mientras conducimos, una conducta que estuvo presente en el 32% de los accidentes mortales en 2018, una cifra incluso superior a la siniestralidad a causa de una velocidad excesiva, que se sitúa en el 22% de los accidentes, o el consumo de alcohol y las drogas, con el 21%”.