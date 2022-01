Vícar celebra el Dia de la No Violencia y la Paz desde un enfoque multicultural

El Día Escolar de la No Violencia y la Paz se celebra el 30 de enero desde 1964. El fin de este día es educar en el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la concordia, el respeto a los Derechos Humanos y a la no violencia y la Paz. Bajo el lema “Unidas y unidos por la paz”, el programa ERACIS Vícar ha querido celebrar este 30 de enero “Día de la paz y la no violencia” a través de la realización de un vídeo que ha pilotado la Asociación Innova Almería y que es fruto del trabajo en red llevado a cabo por los equipos ERACIS de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar, de la asociación Engloba, de Inserta Andalucía, de Movimiento por la Paz y de la propia Innova.

En el vídeo se puede ver a diversos profesionales del programa y otros agentes sosteniendo en sus manos unos carteles con las frases: “Porque yo quiero paz. Porque tú quieres paz. Porque todas y todos queremos paz. Porque yo quiero paz. Porque tú quieres paz”. La palabra paz aparece escrita en varios idiomas. El texto “Secretamente” del poeta Paco Belver, que ha cedido su poesía para celebrar este Día de la Paz y la no violencia, aparece recitado en un momento del vídeo: “Secretamente nací para ello. Porque el solo el sentir desbordante y el palpitar constante me invitan a creerlo. Porque nada revuelca con mayor viveza la imperturbable calma de mi alma. Ni un cielo despejado. Ni otro sol viejo. Sino todo ello envuelto junto con el núcleo de mis latidos, que parecen desmembrarse para iluminar con una belleza eterna, el mundo que me rodea. Mi paz, nuestra paz, paz eterna”.

Este año 2022, UNICEF aboga por una "vacuna del buen trato" que se convierta en instrumento de armonía y comprensión entre distintas culturas, orígenes y creencias. Con motivo de la pandemia del Coronavirus, desde UNICEF recalcan que la violencia, como los virus, solo produce víctimas. Una lacra en la que todos salimos perdiendo. La paz significa estar libre de perturbaciones; de disfrutar de un tiempo de tranquilidad en el que no te enajena nada ni nadie. La paz implica comprenderse mutuamente y trabajar juntos para encontrar soluciones a todo tipo de problemas.

Esta efeméride conmemora la muerte de Mahatma Gandhi, líder nacional y espiritual de la India asesinado en 1948 por un integrista. "No hay camino para la paz: la paz es el camino", decía el pacifista Gandhi, enarbolando los valores del respeto y la compasión. Cualquier otro enfoque que no lleve la no violencia y la paz para tratar los problemas difíciles causa dolor y sufrimiento, por lo que el Día de la No Violencia y la Paz funciona para facilitar las condiciones en las que se puedan producir soluciones pacíficas, siguiendo el ejemplo de Mahatma Gandhi.

El Plan Local de Inclusión Social en Zona ERACIS es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la ‘Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social – Intervención en Zonas Desfavorecidas’ que está cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y por la Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en el 20% restante. Aquellas personas que quieran participar en un itinerario de inserción sociolaboral de la ERACIS Vícar podrán hacerlo pidiendo cita a través del teléfono 691 344 370. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico dparramo@vicar.es.