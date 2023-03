Vícar no le da la espalda al autismo

Vícar se sumará, un año más, a la celebración del Día Mundial de Concienciación del Autismo, que tendrá lugar el próximo 2 de abril. Lo ha anunciado el alcalde, Antonio Bonilla, quien ha señalado que "con ello queremos visibilizar el respaldo al trabajo y la lucha diaria que los diferentes colectivos vienen realizando en torno a las personas con trastornos del espectro autista, para la mejora de su calidad de vida". Según ha añadido Antonio Bonilla, "para una mejor comprensión del autismo la concienciación es crucial y para ello es necesario fomentar políticas inclusivas que rompan barreras y ayuden a conseguir una sociedad cada vez más accesible".

Para ello se han programado dos actividades. La primera tendrá lugar en la mañana del próximo jueves con la realización de actividades de concienciación en el Centro de Educación Vial de Vícar. Ya por la tarde, se iluminará de azul la fachada del Ayuntamiento, que permanecerá así hasta el domingo para dar visibilidad al colectivo.

El lema elegido este año para conmemorar el Día Mundial de Concienciación del Autismo es 'No me incluyas. Es mejor que convivas conmigo. La inclusión debe ser una esencia social y no una reivindicación', slogan aportado por Daniel Comín, primer alumno con autismo, con un 58% de discapacidad reconocida y un grado 2 de dependencia, que consigue graduarse en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en plena inclusión en un Instituto público, en Tenerife.