Vícar quiere que hacer una transferencia o pedir cita médica no sea una utopía

La pandemia ha empujado a todos los ciudadanos hacia la tecnología pero aun así, hay quien tiene grandes dificultades para acceder a internet. Por eso en un mundo cada vez más digitalizado muchas personas se sienten excluidas. Gestiones sanitarias y administrativas a nivel laboral, comunicación con el centro educativo o acceso a ofertas de empleo son un problema y se convierten en un dolor de cabeza para una parte de la población. Por ello, con el objetivo de contribuir a romper la brecha digital que afecta a numerosas personas, el Ayuntamiento de Vícar, a través del Plan Local de Intervención en Zona ERACIS, en una acción conjunta con Movimiento por la Paz y la asociación Engloba han puesto en marcha un Taller de Alfabetización Digital que impartirán profesionales de ambas entidades.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha subrayado que “la brecha digital se ha convertido en un problema de primer orden para las personas con menos recursos, muchas de las cuales no tienen la formación ni los medios suficientes para hacer un uso correcto de estas tecnologías”, con lo que “pedir cita médica, realizar gestiones bancarias, buscar información o mantener comunicación con seres querido que viven lejos es, a menudo, un deseo no satisfecho por no contar con la capacitación digital necesaria”.

Para dar respuesta a esta necesidad, desde la ERACIS, se ha puesto en marcha un taller de 20 horas de duración impulsado por la Asociación Engloba y por Movimiento por la Paz, con carácter presencial y horario de 9:30 a 12:00 horas que comenzó esta pasada semana y se extenderá hasta el próximo 11 de marzo. En concreto, las sesiones de martes y viernes serán impartidas por MPDL y tendrán lugar en la Sala de Informática del Centro Social Polivalente de Las Cabañuelas y el resto serán impartidas desde la sede que la Asociación Engloba tiene en la Calle Ópalo de Vícar, por técnicas de esta entidad. En estas sesiones se promoverá el uso de los propios Smartphone de las personas participantes, en espacios habilitados con wifi para que todo/as puedan tener acceso y conexión, además de usar materiales que hagan las clases prácticas y motivadoras.

Este taller al que se han inscrito cerca de una veintena de personas, va a permitir a sus participantes seguir avanzando en su itinerario de inserción social y laboral, que es la herramienta con la que el programa ERACIS pretende dotar a las personas residentes de estas zonas de las competencias necesarias para la búsqueda de un empleo. En concreto, el objetivo de la actuación es reducir la brecha digital y facilitar la integración social, además de promover el acceso al mundo laboral a través de la adquisición de competencias digitales, con el fin de mejorar la empleabilidad de las personas participantes, motivando el aprendizaje y uso del español. Para ello, los contenidos a trabajar van a incluir manejo del correo electrónico, manejo de la Administración Electrónica a través del acceso a las webs de Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal, Clicsalud y Salud Responde, App del Servicio Andaluz de Empleo y búsqueda de empleo a través de webs y portales especializados.

“La inclusión digital es inclusión social”, ha aseverado el Alcalde vicario, que sostiene que el hecho de que estas personas puedan hacer uso de las herramientas digitales gracias al trabajo de los profesionales de la ERACIS “les facilitará su día a día, mejorará sus relaciones sociales, redundará en salud y les ayudará en su objetivo de búsqueda de empleo para llevar una vida más plena”.

El Plan Local de Inclusión Social en Zona ERACIS es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la ‘Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social – Intervención en Zonas Desfavorecidas’ que está cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y por la Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en el 20% restante. Actualmente, son cuatro las entidades del tercer sector integrantes en el municipio: Movimiento por la Paz, Inserta Andalucía, Asociación Engloba y Asociación Innova Almería. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico dparramo@vicar.es.