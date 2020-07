Las altas temperaturas, el origen del cierre

Antonio Bonilla explica que el fuerte calor desaconseja de momento mantener la actividad, aunque no se descarta que pueda reactivarse el próximo mes de septiembre. En todo caso, el Autocine no será la única actividad cultural de carácter presencial que podrá disfrutarse en Vícar este verano, “de hecho estamos trabajando en otros proyectos que esperamos dar a conocer muy pronto, alguno de ellos están ya avanzados y como Ciudad Amiga de la Infancia, van dedicados a los más pequeños”, señala Antonio Bonilla quien añade que “a pesar de las actuales circunstancias, este equipo de Gobierno está comprometido a dotar a Vícar de propuestas culturales específicas para la infancia y los adultos que les educan y acompañan, por eso somos una municipio pionero en iniciativas y en actuaciones con los niños y niñas, pues no olvidemos que tener a la infancia como punto de referencia representa un modo eficaz para solucionar los problemas de todos” .