El desfile escolar del CEIP José Saramago abre el Carnaval

Vícar respira cultura con la celebración de su Carnaval, con numerosos actos en torno al encuentro de Don Carnal y Doña Cuaresma. Si el pasado jueves eran los usuarios del Centro de Estancias Diurnas los que celebraban la fiesta, este viernes eran los escolares los que se sumaban a la celebración.

Los distintos centros educativos se vieron acompañados por el colorido de los disfraces y demás actividades habituales de esta fiesta pagana, y lo mismo ocurría con las guarderías. Algún centro, como el CEIP José Saramago, de la Puebla de Vícar, llevó las actividades fuera del centro escolar, con un desfile pasacalles, que recorrió las calles Laujar de Andarax y el Bulevar Ciudad de Vícar, para regresar al centro, por la calle Enix, hasta la Avenida Marqués de Casablanca, donde está ubicado.

Grupos de escolares, en su mayoría con disfraces de astronautas con carteles alusivos al reciclaje, hicieron el recorrido junto a profesores y familiares, así como de numerosos vecinos que se han sumado al desfile. También el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, junto a algunos de sus concejales, acompañaron de la mano a los escolares en su itinerario, a los abría paso la Policía Local y cerraba Protección Civil, mientras sonaba música de ambiente, llamando la atención de los transeúntes.

Por la noche, tres grupos o agrupaciones carnavalescas dieron contenido a esta nueva edición, con las irónicas letras y estribillos con la que cada agrupación acompañaba sus actuaciones.

‘Si os dais cuenta volvemos a los 70’, de Las Cabañuelas; ‘No me retuerzas la oreja que se me pone pina’, de González y Cía; y ‘Capullos no faltan’, de Las Candilejas, fueron los grandes protagonistas en esta primera entrega del Carnaval vicario, como el sábado lo serán los disfraces en las fiestas infantil y de adultos, a los que pondrá prólogo, a partir de las 15:00 horas, un pasacalles por el Bulevar Ciudad de Vícar, que partirá desde la explanada de las columnas y que culminará en el Teatro Auditorio.

El broche final, el domingo, a partir del mediodía, con el ya habitual pasacalles, con la Banda de la Agrupación Virgen de las Angustias y las majorettes Next Step, con salida desde la fuente de Los Leones, del Bulevar Ciudad de Vícar, acompañando a la sardina en su Entierro.

Habrá actuaciones de los grupos de farsas y pasos carnavalescos, en la explanada del Ayuntamiento y la posterior Quema de la Sardina, con lectura del testamento, a cargo este año de González y Cía. Y como fin de fiesta el acto colectivo de gestación de vino, habas y bacalao, con el que se dará la bienvenida a la Cuaresma.