Después de tres intensas jornadas de diversión y compañerismo en torno a numerosas aficiones lúdicas comunes, los participantes en la XIX edición del festival de ocio Ex Mundis pusieron ayer el broche final a un evento que volvió a reunir a un nutrido grupo de jóvenes (y no tanto) en torno a actividades como los juegos de rol, el k-pop, los disfraces... etc. Una edición que nuevamente ha resultado exitosa por el nivel de organización y de participación y cuya gestión corrió a cargo de la Asociación Ludere Aude con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Vícar y la Diputación Provincial de Almería.

Las Ex Mundis son unas jornadas dirigidas principalmente a un público joven y aficionado a los juegos de estrategia, rol, simulación, cartas coleccionables, anime y/o videojuegos. Y, aunque están dirigidas mayoritariamente a personas ya aficionadas a dichas actividades, siempre se ha pretendido por parte de sus impulsores divulgar esta forma de ocio alternativo entre el público en general. EL Palacio de los Deportes de Vícar ha sido la instalación que ha acogido nuevamente la edición de este año, que comenzó este viernes 5 de julio y fue clausurada en la tarde de ayer domingo.

Las Jornadas de rol, estrategia y simulación de Almería “Ex Mundis” nacieron en el año 2001 con dos propósitos principales, según sus organizadores: mostrar a la sociedad la realidad de estos juegos y ser un punto de encuentro de todos aquellos jóvenes que desarrollan este tipo de actividades a lo largo y ancho de la provincia de Almería y otras. Durante las 19 ediciones ya celebradas no solo se han cumplido estos propósitos, sino que han llegado a ser unas jornadas referentes a nivel nacional, sobre todo para los jóvenes de la mitad sur del país, contando con participantes de toda Andalucía, Murcia, Valencia y Madrid. Lo mismo ha sucedido este año, calificando sus participantes con una nota muy alta, nuevamente, el desarrollo de todas las actividades.