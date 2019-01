Las inscripciones del basket 3x3 del Hip Hop Street, abiertas hasta el día 16

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Vícar sigue ultimando las distintas actividades del Hip Hop Street que tendrá lugar el próximo día 19 en distintas instalaciones del municipio. Un evento que volverá a convertir a Vícar en el epicentro de la cultura urbana, en la que será su decimoquinta edición, contando para ello un cartel muy amplio y multidisciplinar y con actividades gratuitas y servicios para acercar el evento a los municipios del entorno con autobuses lanzadera.

Una vez ya se conocen los dieciséis clasificados para la final nacional de la Gold Battle y se cierran las listas del Duelo del Desierto y del Concurso de Graffiti, se mantiene abierta la inscripción de equipos participantes para el Campeonato de Basket 3x3, cuyo plazo de inscripción finaliza el miércoles, día 16. Serán un máximo de ocho los equipos que disputen cada una de las categorías, en masculino y femenina, que irán eliminándose de forma directa hasta la final. La competición se disputará en una sola canasta, en el Pabellón Municipal José Cano.

Cada uno de los equipos estará compuestos por cuatro jugadores, uno de los cuales empezará como suplente. La duración del encuentro, tanto en categoría júnior masculina como femenina, será de un máximo de 20 minutos, a reloj corrido, a no ser que antes uno de los equipos no alcance los 21 puntos, siempre con dos puntos de diferencia, y en caso de que finalice en empate, los tres jugadores que en ese momento estén jugando por cada equipo, lanzarán un tiro libre y ganará el encuentro el equipo que más enceste. Si una vez hecho esto persiste el empate se procederá al sistema “muerte súbita” lanzando cada vez un jugador y no repitiendo el mismo. Durante el juego, cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la línea de triple, que valdrán dos puntos en todas las categorías.

La inscripción es totalmente gratuita y se ha de presentar en la Casa de la Juventud y el Deporte o por correo electrónico a la dirección juventud@vicar.es, indicando en el asunto Torneo Basket 3X3. Los premios dispuestos para los tres primeros clasificados consisten en trofeo y material deportivo.

Por lo que respecta a las pruebas de skate y BMX, está última la gran novedad de esta edición, la inscripción se realizará el mismo sábado, día 19, en las horas previas al inicio de ambas competiciones, al igual que para el Street Workout, en el que será sui estreno en el evento. En el caso del concurso de Trucos y saltos de skate, se disputará en el Skatepark de Puebla de Vícar. a partir de las 11 horas, mientras que la exhibición y campeonato de BMX tendrá lugar en la calle Aguamarina, junto a Pabellón Municipal de Deportes José Cano de La Gangosa.