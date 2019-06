El medio ambiente también se aprende

Una gincana biodiversidad en familia ha cerrado dos meses de actividades centradas en el medio ambiente, dentro del programa Educación Medioambiental Vícar 2030. El desarrollo de esta última actividad se hizo coincidir con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, siendo amplia la respuesta de familias vicarias, que un buen número se dio cita en la Plaza Barranquillo de la villa de Vícar. La actividad consistió en un recorrido por el sendero de El Comino, en el que durante más de dos horas los participantes, distribuidos en equipos, llevaron a cabo su gincana de la biodiversidad, seducidos por el objetivo de seguir avanzando hacía la protección medioambiental.

Una serie las pistas que fueron aportando la botánica Vicky Schwarzer, y el fotógrafo Francisco Rodríguez Luque ‘Faluque’, experto en plantas e insectos, ayudaron a los participantes a superar una serie de pruebas, que finalizaron con la confección de un mural por parte de cada equipo, y para el que utilizaron las hojas de las distintas especies árboreas recogidas en el recorrido y los nombres de insectos y animales divisados durante el mismo. Una experiencia, como el resto de la docena de actividades y programas realizados desde el pasado 30 de marzo, con motivo de la Hora del Planeta, que ha resultado muy enriquecedora. Así lo ha destacado el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, que ha hecho hincapié en la labor concienciadora y de sensibilización que han tenido todas las actividades realizadas, “y especialmente la implicación que han tenido los participantes, que se han sumado a la apuesta firme y decidida por la sostenibilidad del municipio que bajo los parámetros de la Agenda Local 21, y en el trabajo que se lleva a cabo sobre el horizonte de la Agenda 2030, se lleva a cado desde este ayuntamiento”.

Antonio Bonilla, considera que no basta solo con la concienciación, sino que hay que dar paso a la acción, “Eso es lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Vìcar desde hace más de una década, y estamos convencidos de que la Agenda 2030, será un pilar fundamental”, ha añadido el alcalde vicario, quien ha señalado también que “este años los jóvenes nos han vuelto a dar una gran lección de responsabilidad, llegando a las protestas a nivel mundial Frydays for the future”.

De entre las actividades desarrolladas en estos últimos cuarenta y cinco días, Antonio Bonilla ha destacado el primer #Trashtachallenge de limpieza, en la que los participantes procedieron, durante cerca de tres horas, a la retirada de residuos de todo tipo en uno de los tramos de la Rambla de Vícar, recogiendo decenas de bolsas que ayudaron al saneamiento de la zona. Tambien las rutas por el Patrimonio Cultural y Natural de Vícar p Paseando el termo’, unas iniciativas, destinada a las familias vicarias, y que han conseguido reunira un amplio numero de familias que disfrutaron de grandes momentos de convivencia, disfrutando del rico patrimonio cultural y natural que Vícar atesora, como el entorno de Carzauz y El Tartel.

El taller de Arte Floral, con la participación de Asprodesa y la Escuela Agraria Vícar fueron otras citas destacadas de este programa de Medio Ambiente Vícar 2019, en el que tambien se presentó la iniciativa europea Life Conhabit Andalucía con una muy buena acogida por parte de los jardineros municipales, alumnos de la Escuela Agraria y del módulo de Agro Jardinería del IES Villa de Vícar, quienes tuvieron ocasión de aprender a integrar los criterios de conservación en el desarrollo de los aprovechamientos forestales en los espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000, y a tener conciencia de la necesidad de desarrollar fórmulas de gestión compartida.

Por último, el alcalde ha felicitado a la comunidad educativa de Vícar, y en especial al alumnado de segunda etapa de Primaria del CEIP Profesor Tierno Galván, de Barrio Archilla-Cañada Sebastiana, por el gran papel desarrollado en la II Liga del Reciclaje del Poniente Almeriense, ganada por el citado centro educativo y donde la participación de los nueve centros de educación infantil y primaria, ha sido muy destacada, aportando más del 38% de los 55.000 kilos de envases ligeros separados, que se han recogido por parte de los veinticinco centros participantes.