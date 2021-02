Tres mujeres vicarias a las que le cambió su vida volver a estudiar

El 24 de enero se celebró el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de concienciar a todo el planeta de la importancia de la educación, siendo ésta, la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente. Con ocasión de esta efeméride y dentro de los objetivos operativos del Eje 2 de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), así como en las actuaciones previstas en el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas coordinado por los Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Vícar, se han llevado a cabo diversas actividades dirigidas a incrementar el éxito y el nivel educativo de los estudiantes del municipio.

En este sentido, el alcalde, Antonio Bonilla ha señalado que “la educación es un refuerzo para la erradicación de la pobreza, que contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género y puede reducir la desigualdad. En definitiva, hace sociedades mejores”.

Para dar visibilidad a la importancia de la educación, tres usuarias de la ERACIS Vícar, han dejado sus testimonios sobre lo que ha supuesto retomar la educación para cada una de ellas. Se trata de entrevistas realizadas a tres usuarias que han recibido acompañamiento en la matriculación a los recursos educativos, para retomar sus estudios en la edad adulta y en etapas muy distintas de cada de sus vidas, siendo participantes del programa MPDL “Actívate por Vícar”:

Zayra Campo (18 años) - Adolescente que abandonó los estudios de la E.S.O. y ha vuelto a retomarlos porque “la educación para mí es el conocimiento de nuevas cosas, la puerta hacia tus metas y objetivos y el crecer mentalmente. Abandoné los estudios por falta de ganas y de madurez. Ahora me veo con la capacidad y la madurez de estudiar, algo que en el pasado no tenía. Quiero obtener mi titulación y lograr cada una de las metas y objetivos que me he propuesto para demostrarme a mí misma de lo que soy capaz y para hacer sentir orgullosos a la gente que creyeron en mi”.

Malika Habibi (53 años) - Mujer que no pudo cursar estudios en su infancia. “La educación es lo más importante en la vida. No he terminado los estudios, porque hace tiempo había mucha dificultad para ir al colegio. Quiero aprender a hablar español, defenderme yo misma, ir al médico yo sola, poder encontrar un trabajo. Me sentiré una mujer mucho más fuerte. Gracias a los Servicios Sociales, al Programa y a las maestras del CEPER que no puedo hacer nada para devolverle el favor, voy a llegar a cumplir mi sueño.”

Esther Alonso (30 años) - Madre de familia numerosa. “La educación para mi es una herramienta que es necesaria en la vida para poder desempeñar un buen futuro. Para poder tener un buen trabajo y poder darles a mis hijos una vida mejor y ser un ejemplo para ellos. Siempre he intentado estudiar y sacarme lo que me falta”.

Este Plan Local es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la ‘ERACIS - Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social - Intervención en Zonas Desfavorecidas’ cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y Junta de Andalucía, en el 20% restante.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha destacado el trabajo que viene desarrollando el equipo ERACIS de los Servicios Sociales y que tiene su continuidad en este 2021, con su trabajo de implantación y dinamización del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Vícar para la mejora de la calidad de vida de los residentes en la zona y reforzando el trabajo en red, de la mano de las dos entidades del tercer sector que integran la ERACIS Vícar, Asociación At – Tawba y Asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la Liberación (MPDL) así como con otras entidades colaboradoras. El alcalde ha hecho referencia a la reanudación, tras el paréntesis navideño, de las distintas actuaciones y talleres puestas en marcha dentro de este programa, entre ellas las acciones formativas o distintos talleres para personas en situación o riesgo de exclusión social residentes de la zona desfavorecida La Gangosa-Vistasol.