Vícar aprueba un presupuesto de 25 millones y la oposición se va del Pleno

La falta de debate por la ausencia de seis de los concejales de la oposición –PP, Vox e Izquierda Unida- disconformes con la forma en que se ha llevado a cabo la convocatoria, la primera tras declararse la pandemia de la COVID-19, no ha impedido que la sesión plenaria siguiera adelante. El mejor gesto en un acto democrático es la participación”, ha señalado el alcalde una vez abordado el proyecto presupuestario, donde la portavoz del grupo socialista y concejala de Hacienda, Luz María Fernández, ha dado cuenta de las dificultades para elaborar este presupuesto, debido a las especiales circunstancias derivadas de la pandemia de la COVID-19 que como ha señalado “requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura”.

El Pleno del Ayuntamiento de Vícar ha dado luz verde, con los votos favorables del grupo socialista y del concejal no adscrito Rafael Ruda, al proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020, calificado por el alcalde Antonio Bonilla de “tramite”, pero que “viene a radiografiar con precisión que la salud económica del Ayuntamiento es satisfactoria y garantiza la gestión directa de nuestros servicios públicos”.

PSOE y el concejal no adscrito se quedan solos en el Pleno

La primera sesión plenaria en la sala Corazón de la Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar, habilitada como Salón de Plenos ante la imposibilidad de poder celebrarlo en la Casa Consistorial de la villa, por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, será recordada por el abandono de seis de los veintiún concejales que integran la Corporación Municipal en este mandato 2019-2023. Una sesión con doce puntos en su orden del día, incluyendo el de mociones de grupos municipales, con diecisiete presentadas en total, además del presupuesto para el presente ejercicio 2020.

Precisamente la inclusión conjuntamente de ambos puntos en un mismo orden del día, ha sido el detonante del abandono de la sala por parte de los seis concejales de la oposición, solo el no adscrito Rafael Ruda permaneció en su escaño, mientras que el PP, cuenta con uno menos tras la renuncia de Luis González de la que se dio cuenta al final de la sesión, y por tanto aun no tiene sustituto. Ha sido el concejal de Izquierda Unida, José David Cabrera, quien pidió al palabra para anunciar la retirada de las mociones que había presentado y recriminar que no se hubiera celebrado un pleno anterior donde poder presentar propuestas al Presupuesto 2020, tras el anuncio intervino el portavoz de Vox, Alfonso Santiago, quien retiró las mociones de su grupo y se sumó junto a l otro miembro de su grupo al abandono, para finalmente sumarse al mismo y con similares argumentos los tres ediles populares asistentes al Pleno, retirando también sus mociones.

El alcalde, Antonio Bonilla, concedió diez minutos de cortesía por si algunos de los concejales que abandonaron el Pleno, reconsideraba su decisión, tras lo cual prosiguió la sesión. Previo al citado abandono todos en pie han guardado un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas de la COVID-19, así como se aprobaron las actas de los dos últimos plenos celebrados y tomo posesión de su cargo el nuevo edil popular José Miguel Vargas Céspedes.