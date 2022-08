Vícar recoge 30.000 kilos de muebles y enseres en julio

El Ayuntamiento de Vícar mantiene una lucha sin cuartel contra el abandono indiscriminado de muebles y enseres en el municipio. Un esfuerzo que ya está dando sus frutos si tenemos en cuenta los datos. Solamente a lo largo del presente mes de julio, el Servicio de Recogida de Residuos Urbanos ha recogido la cantidad de 40.000 kilogramos de muebles y enseres varios en todo el municipio, lo que da idea del volumen de residuos que a diario se depositan en los puntos limpios del municipio y en otros emplazamientos. Hay que señalar a este respecto que quienes abandonan este tipo de objetos en la vía pública no son solamente vecinos de Vícar, si no que se ha podido constatar que la mayoría de los casos los autores son personas de otros municipios que buscan deshacerse de ellos a toda costa. Un problema además que no es único de Vícar, si no que afecta también al resto de los municipios de nuestro entorno.

El servicio de recogida de este tipo de residuos se realiza todos los días de la semana, de lunes a viernes en todo el municipio, incluido el diseminado y los operarios recorren, supervisan, limpian y acondicionan cada semana cada uno de los puntos limpios con que cuenta Vícar. Pero su labor no se ciñe solamente a esta clase muebles, sanitarios y electrodomésticos abandonados, si no que recogen además a miles plásticos, gomas, canaletas, bidones de invernaderos y multitud de residuos de distinta clase.

En este sentido, Antonio Bonilla, ha querido destacar “el enorme esfuerzo que estamos realizando para dar respuesta a esta realidad y para mejorar este servicio púbico, que como el resto de los que cuenta Vícar, no está privatizado, siendo por lo tanto el Ayuntamiento el encargado de su gestión y ejecución”. Bonilla ha señalado que “no podemos olvidar que durante el año pasado, junto a las más de 11.200 toneladas de residuos orgánicos generados, se recogieron otras 527,8 toneladas de enseres y otros objetos voluminosos, 187,4 toneladas de envases, 125,3 toneladas de vidrio y cerca de 110 toneladas de papel y cartón”.

Por eso y con objeto de poder atender todas la demandas vecinales el Ayuntamiento viene haciendo un enorme esfuerzo inversor, de tal forma que Vícar dispone ya de tres camiones de carga lateral, otro de carga trasera, utilizado en la recogida de los contenedores instalados en el diseminado y en la Villa de Vícar. Además de otros seis camiones de carga, solamente para la recogida de enseres y mobiliario, así como un camión lavacontenedores y otro succionador.