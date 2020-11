Zapatos rojos en la plaza de Tíjola

Los ayuntamientos liderados por Ciudadanos (Cs) en la provincia de Almería muestran su rechazo absoluto contra la violencia machista. Tíjola, Los Gallardos, Lúcar, Albanchez y Vélez-Blanco, junto a los consistorios cogobernados, Vélez-Rubio, Gérgal, Benahadux y Adra han organizado y participado en diferentes campañas con un mensaje claro, repulsa hacia esta lacra social.

El alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, ha leído, tras el minuto de silencio, un manifiesto contra la violencia hacia la mujer y, junto a la corporación tijoleña, ha participado en el acto conmemorativo en el que los zapatos rojos han sido protagonistas. Un encuentro que ha contado con la participación del coordinador provincial de Ciudadanos, Rafael Burgos, y la responsable de comunicación de la formación naranja, Juani Soler.

“Desde nuestra administración, queremos que nuestras vecinas que estén en esta situación, aquellos que quieran denunciar algún caso o menores en riesgo sientan nuestro respaldo. Que sea un lugar donde encuentren amparo y, sobre todo, protección”. Además, Martínez ha recordado que desde el Ayuntamiento de Tíjola ha renovado el acuerdo para la incorporación de la Policía Local al sistema Viogén.

Por su lado, la primer teniente de Alcaldía y concejala de Asuntos Sociales, Maribel Tapia, ha explicado que “esta metáfora, este símbolo lleva utilizándose desde hace ya unos años, con el que se busca identificar las mujeres asesinadas”. “El objetivo es sensibilizar a la población con datos de víctimas de todas las edades”, ha aclarado Tapia, quien también ha destacado la disposición de los vecinos para participar en esta iniciativa. “Nos han ayudado a transmitir esta repulsa y buscar que todos nuestros ciudadanos entiendan que tenemos que estar unidos en esta lucha”, ha relatado la concejala de Asuntos Sociales.

Junto a ello, Tapia ha subrayado el acuerdo firmado con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), “somos, así, el primer municipio de Almería espacio seguro contra la violencia de género en el medio rural". “Mostramos nuestro compromiso y, sobre todo, ofrecemos una garantía a las mujeres del entorno rural de nuestro municipio”, ha detallado la primer teniente de Alcaldía de Tíjola.

Minuto de silencio que se ha guardado también en el resto de municipios liderados por Cs o cogobernados con la formación naranja. Ayuntamientos como Los Gallardos, donde se han hecho eco del lema ‘Quien bien te quiere, no te hará llorar’, o Lúcar y Albanchez, que han trasladado su rechazo también a través de las redes sociales, con el color morado como protagonista en sus perfiles o con mensajes como “Somos el grito de las que ya no tienen voz”, han querido dejar claro que desde estas administraciones gestionadas por Ciudadanos la lucha contra la Violencia hacia la Mujer no cesará.

En Vélez-Blanco, además del pertinente minuto de silencio, el Ayuntamiento ha compartido en sus redes sociales el vídeo elaborado por la Asociación de Mujeres Abdalla del municipio, en el que se lanzan diversos mensajes de apoyo y concienciación.

En Adra, el concejal de Cs y miembro del equipo de Gobierno abderitano, Pedro Peña, también se ha unido a los actos organizados por el Ayuntamiento. Del mismo modo, en Gérgal, Benahadux y Vélez-Rubio han acudido a sus respectivos minutos de silencio y han mostrado su rechazo ante este “grave problema que tenemos que afrontar entre todos”.