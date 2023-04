Almería es….¡¡Esperanza!!

Amor

No existe advocación más hermosa que el Amor porque ese es el motor que sostiene la vida natural del ser humano, de ti y de mí, de principio a fin. El mundo de los sentimientos da sentido a las vivencias y cuando se desarrolla de forma positiva la afectividad se expande inundando la existencia. Sin amar, nadie es nada en esta vida. Este sentir hace pensar de otra manera y cuando ocurre así, los días transcurren de forma diferente. Todo adquiere colorido, sentido y finalidad concreta. Sin embargo –cuaresma íntima- no existe amor sin sufrimiento, ni personalidad madura sin haber conocido esa pena con la que el alma se relame las heridas. La felicidad permanente en éste mundo no existe y si la hubiera, nos haría frívolos, inconstantes, sin compromiso y faltos de consistencia. Querer, amar, es ponerse en manos de otra u otras personas, depender de quienes no son nosotros mismos y eso implica riesgos en lo más profundo de nuestro ser. Pero a su vez nada hay más hermoso ni desprendido que el Amor, porque amar es sentir por encima de uno mismo. Quizás por eso y mucho más el contenido de este sentimiento alcanza no solo a abarcar todo el universo de nuestras relaciones. Amar es tan grande, tan motivador, tan maravilloso, que es mucho más importante que ser amado y si así ocurriera en lo profundo de uno mismo, en esta vida se alcanza el cielo con las manos.