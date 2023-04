La fe en el Altísimo Señor y la esperanza en los migrantes, la doble Pasión de Chercos Viejo

La media docena de vecinos que vive de forma permanente en la barriada de Chercos Viejo, uno de los doce enclaves del municipio de Chercos, ha abierto las puertas de la vieja y desvencijada iglesia de San Lorenzo a la Semana Santa, modesta entre las modestas en medios y en número de penitentes, y también a la esperanza. Han depositado su fe en la treintena de personas que les visitaron anteayer y asistieron a la procesión de la ‘Borriquita’, que oficiaron con un ejemplar de carne y hueso, como el primero de los ejercicios de su proceso de inmersión cultural.

Se han tratado de 27 migrantes, jóvenes parejas con hijos pequeños, que han huido de la guerra y el hambre de Malí, Ucrania y de países suramericanos. La Cruz Roja de Almería les transportó en varias furgonetas y les ha designado como potenciales repobladores que ayuden a detener la amenaza de desaparición de esta barriada, herida de muerte en la década de los 40. El alcalde de turno decidió, entonces, cambiar la ubicación del municipio y traslardarlo a su actual emplazamiento, Nació, así, Chercos Nuevo. La decisión no contentó a todos y los residentes en Chercos Viejo se resisten a la muerte de su barrio.

María Franco, única concejal de la candidatura Independientes x Chercos desde las elecciones de 2019, ha tomado la bandera de esta cruzada y ha entrado en contacto con Cruz Roja de Almería para que “estos jóvenes conozcan el barrio y darles la oportunidad de vivir en otro sitio y nos ayuden a reprobarlo” señala esta edil a DIARIO DE ALMERIA. “ Creo que se han llevado una muy buena impresión” valora.

La visita encierra la incógnita si conocerá una definitiva entrega. “Hay que saber las características de quienes quieren venir a vivir a Chercos Viejo y cómo podemos ubicarlos y si se dan las condiciones necesarias en forma de una vivienda en alquiler y puestos de trabajo. El 70% de la población del pueblo está formada por personas de avanzada edad que carece de autonomía física y necesita que alguien les cuide. También hay trabajo en el campo y estamos muy cerca de Macael de la multinacional del mármol de Cosentino”, enumera como posibles salidas laborales. La a repoblación es una iniciativa “urgente y necesaria porque las ayudas a los migrantes son de año y medio”.

Chercos gestionó un presupuesto de 532.000 euros en 2022 y un año antes se dieron 11 emigraciones y 20 inmigraciones. Hubo 3 nacimientos, 5 defunciones y un matrimonio. Y en 2022, había 22 extranjeros, de los que el 40% son ingleses. También residían 4 argentinos, 3 pakistaníes y dos italianos. Uno de ellos está casado con una vecina y creó una empresa de envasados de mermeladas gourmet que se ha posicionado a nivel internacional con ventas en un buen número de países.

Al 1 de enero de 2022, el número de empadronados en Chercos fue de 301 personas, “que van y vienen, aunque el número real es de unos 200” puntualiza María Franco. “La gente joven no quiere quedarse porque no hay oportunidades, no se crea trabajo y optan por emigrar, porque el PER (Plan de Empleo Rural) no es una solución de vida”, valora.

“Lo que se busca es que se mantenga viva la Iglesia- construida en el XVI, quemada y destruida durante la rebelión de los moriscos- sus feligreses recuerden dónde hicieron la primera Comunión, se bautizaron y se casaron, y no se pierdan las tradiciones” concluye. Esta iglesia abre al culto en Semana Santa, fiestas patronales de San Lorenzo y en Navidad.