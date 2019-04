La Borriquita y la María Santísima de la Angustias recorren las calles de Carboneras

Las calles de Carboneras se volvieron a llenar de vecinos y visitantes con sus palmeras y olivos para recibir con fervor la procesión de la Borriquita del Domingo de Ramos, junto a la imagen de María Santísima de las Angustias vestida con su traje de hebrea.

Los actos dieron inicio a las 10 de la mañana con la bendición de las palmas y los olivos en la Iglesia San Antonio de Padua. De allí, los vecinos se han congregado alrededor de la Casa Hermandad para acompañar la salida de los pasos. Primero el paso con la imagen de Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén portada a hombros por los jóvenes costaleros del paso de San Juan, vestidos con su pantalón negro, camisa blanca y fajín rojo. La imagen precedida por una veintena de niños nazarenos, con su túnica blanca y capa roja.

Le seguía el paso de María Santísima de las Angustias que vestía una túnica hebrea de color rojo y mantón azul, acompañado por un fajín de colores y rematado por flecos, ceñido a la cintura. Cerraban el cortejo los miembros del equipo de gobierno, autoridades religiosas y representantes de las tres hermandades.

Por tercer año consecutivo, la procesión ha estado acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores de la localidad, integrada por una veintena de jóvenes del municipio. También y como es habitual, la procesión la cerraba al Banda Municipal de Música de Carboneras.

Previo al inicio de los actos oficiales de Semana Santa, el sábado tuvo lugar la procesión infantil, formada por el paso de la imagen del Cristo y del paso de la Virgen de la Esperanza. En total, 30 niños de la localidad, que vestidos con su camisa blanca, pantalón negro y fajín verde oscuro, recorrieron las principales calles de la localidad.

Luego, todos los vecinos se congregaron en la Casa de la Música de Carboneras para asistir al pregón a cargo de Segundo Laiñez Lahoz y el tradicional concierto de Semana Santa de la Banda Municipal de Música, que deleitaron a los asistentes con los acordes de Soledad Franciscana, Santísimo Cristo del Desamparo y abandono, Mater Mea, Vigen del Valle, entre otras.

Hasta el Miércoles Santo las procesiones no volverán a tomar las calles de Carboneras. Sin embargo, el Lunes Santo los ciento de fieles, vecinos y turistas podrán vivir el traslado de las sagradas imágenes del Templo a la Casa de la Hermandad a las 22 horas, recorriendo las calles nueva, C/ Principal, C/ Cura Luis Papis y Casa Hermandad.