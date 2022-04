“Las Cofradías crecen en profundidad y compromiso”

Siempre le digo que ‘es un sacerdote de altura’, tanto física como intelectual y pastoralmente hablando. Nacido en aquel Fondón que pasaba medio invierno cubierto de nieve, vino a Almería en 1979 para ingresar en el Seminario; cuatro años después marchó a la Facultad de Teología de Granada y el 29 de septiembre de 1990 fue ordenado sacerdote.

–¡Bellísimo pueblo de carácter alpujarreño el tuyo!

–Nací en Fondón, un pueblo en el corazón de la Alpujarra almeriense, en una familia de seis hermanos, los cuales todos fuimos monaguillos. Mi padre trabajaba en las minas de plomo de la zona y nosotros paábamos medio invierno nevados. Recuerdo a mis amigos de entonces Fernando, Jesús, Daniel... con los que siempre estaba corriendo por las estrechas calles del pueblo.

–Algún maestro de aquellos entrañables de pueblo también recordarás...

–¡Cómo no! La más cercana a nosotros era doña Elisa Márquez, que era del mismo Fondón, y estábamos el día entero con ella; y don Juan José, un maestro que hizo mucho por la cultura en el pueblo. Luego de fui a Laujar y de allí recuerdo a doña Manolita y don Federico. Era otro concepto de la enseñanza.

–Pero aquella vida idílica se acaba para ti en 1979.

–Fue el año en que ingresé en el Seminario Menor de Almería quizá orientado por el cura del pueblo, don Juan Romero. Residíamos allí y estudíábamos en el instituto Alhadra. Hice muchos amigos pero sólo cuatro seguimos actualmente de curas.

–Cuatro años después pasas al Seminario Mayor.

–Y me tengo que ir a Granada a estudiar en la Facultad de Teología, en Cartuja. Allí estuve cinco años. De ellos guardo un recuerdo imborrable: cuando vino Juan Pablo II a España, un grupito, entre los que me encontraba yo, le hicimos la ofrenda de antes de la consagración, de frutos de la tierra, naranjas y uvas. ¡Qué cerquita estuve del Papa!

–De Granada a Roma.

–Allí me mandaron tras ser nombrado diácono y estuve dos años. Luego volví a Almería y el 29 de septiembre, día de los Arcángeles, de 1990 fue ordenado sacerdote por el obispo D. Rosendo. Hace casi 22 años de aquello.

–Y comienzas un rosario... de destinos y traslados.

–¡Ja, ja, ja! Sí, he tenido muchos destinos y el Obispo me trasladaba pronto. El primero fue María, luego Huércal Overa, de allí a Superior del Seminario, donde impartía Teología, Berja, El Ejido, vicario pastoral, San José y sus aledaños... en fin no sigo para no hacerlo cansino. Así hasta que fui nombrado canónigo de la Catedral y desde el pasado año soy prefecto de Pastoral.

"He sido destinado a unos 20 pueblos de la provincia; en todos me han acogido con mucho cariño y respeto”

–En los pueblos los curas erais una de las ‘fuerzas vivas’...

–Sí, en todos me han tratado con gran cariño y respeto. Cuando llegaba la matanza, no me faltaban embutidos ni algún jamón. En la época de la cosecha siempre tenía uvas, naranjas... fruta y verdura, vamos.

–¿Qué te pasó en tu despedida de Berja?

–¡Ja, ja, ja! No querían que me fuera y cuando llegó el momento, viene un sindicalista y me dice: “D. Juan, si usted quiere irse, se va; pero si no, movilizamos al pueblo. Usted dirá: ¿lo movilizo o no lo movilizo?” Nunca he consentido despedidas. Al cura se le recibe en el altar y se le despide en el altar.

–Sacerdote muy vinculado a las Cofradías...

–Mira, desde Huércal Overa lo he estado. Ya sabes la rivalidad que hay allí entre Negros, Blancos y Moraos. Bueno, pues conseguí poner orden y que las tres Cofradías participaran juntas en algunos actos como sacar la Custodia en la procesión del Corpus. También dimos el primer Pregón, que lo pronunció D. Juan López, y cada año se turnaban.

"Nunca he aceptado un homenaje de despedida:a un cura se recibe en el altar y se despide en el altar”

–Y tras dos años de ausencia este 2022 ¡por fin procesiones!

–Estamos todos expectantes y deseando que el tiempo respete. Las Cofradías de Almería han crecido mucho en estos últimos años. Hay mayor profundidad, cada vez más enraizadas con la parroquia en general. Es cierto que la ausencia de actos para recaudar ha hecho mucho daño pero ya salimos del túnel. ¿Algo que mejorar? Pues quizá falta potenciar la entrada de gente joven.

–No tenemos más espacio. ¿La nueva Carrera Oficial?

–Buena para todos: no se pierde el Paseo y se llega a la Catedral con lo que se potencia el entrañable Casco Histórico de Almería.