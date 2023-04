Escuchar a la vida

Feliz Domingo de Resurrección! Se respira alegría por las calles de Almería y los cristianos no tenemos motivo para estar tristes. La vida le ha ganado la partida a la muerte y Jesús ha resucitado. Si le echamos un vistazo al Señor de la Vida (segundo año que sale procesionando), podremos ver algunas heridas que todavía no han cicatrizado pero ello no le impide mostrar a la humanidad que el mensaje que iba proclamando es cierto: el amor y la luz vencerán al mal y las tinieblas.

Hasta llegar a este momento central para todo cristiano, la Pascua de Resurrección, a lo largo de esta Semana Santa hemos recordado valores como la humildad, misericordia, caridad, paciencia, pasión, amor, perdón, entrega o sacrificio; hemos ahondado en momentos de penas, cautividad, prendimiento, muerte o sufrimiento; hemos vuelto a experimentar lo que es tener paz, fe, una estrella que nos guíe y esperanza… en definitiva, hemos realizado todo un examen a nuestros sentimientos y sensaciones que, si nos fijamos, bien se podían resumir en lo que el Papa Francisco nos aconsejaba cuando se inició la Cuaresma 2023: «Escúchenlo» (Mt 17, 5).

Quizás sea hoy el momento culminante para “escuchar”, pero este ejercicio podemos aplicarlo para todo el año. Porque a veces se nos olvida escuchar y el gran poder que puede llegar a tener, tanto que hasta puede llegar a ‘resucitar’ a personas. Si no, que se lo pregunten al que ha recibido un abrazo cuando lo necesitaba, un consejo en el momento adecuado, ha tenido un corazón y unas orejas para atender aquello que le estaba contando, ha sido preguntado por si necesitaba ayuda o simplemente ha obtenido la presencia de alguna persona en ‘ese’ preciso momento. Todas estas ‘escuchas’ dan vida.

Hace no mucho tiempo pude leer en un blog de un sacerdote claretiano que en la Biblia solo hay realmente un pecado que es la idolatría, es decir, convertir en dios a algo que no es Dios. Y es que caminamos por la vida sin ‘escuchar’ lo que hay a nuestro alrededor y nos olvidamos que para conocer a Dios hay que bajar hasta los infiernos de los que sufren (¿y quién no sufre?), donde encontraremos a Él que será el que tenga, sin ningún tipo de duda, la última palabra.

Cofrades, amigos y amigas, almerienses, feliz Domingo de Resurrección. A los que nos gusta esto, podríamos caer en sentir algo de tristeza viendo la imagen de Jesús Resucitado ya que tendremos que esperar un año para poder vivir una nueva Semana Santa. Sin embargo, podemos darle la vuelta a esto y mirarlo desde otra perspectiva poniendo en práctica lo que hemos estado hablando antes: tenemos todo un nuevo año lleno de retos, oportunidades, ensayos, trabajo, enseñanzas, de momentos que se nos quedarán grabados y en definitiva, de poner en práctica aquello de ‘escuchar’. Porque no se nos puede olvidar que nuestra Semana Mayor la hacen las personas y a estas hay que cuidarlas.

La Hermandad del Resucitado no podía haber estado más acertada en ponerle nombre a su imagen titular, Señor de la Vida. No hay mucho más que añadir: que no se nos olvide que, a pesar de los malos momentos, tristezas o decepciones que tengamos que pasar, por encima de todo estamos vivos y nuestro caminar será mejor si repartimos, compartimos y experimentamos lo que en el más amplio sentido significa la palabra VIDA.