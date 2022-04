Mensaje que permanece

Hoy para mí es uno de los días especiales de Semana Santa. No solo porque es Domingo de Ramos, si no porque sale una de mis hermandades, la Hermandad de la Estrella. Este año, además, he tenido el honor, orgullo y satisfacción de poder hacer la presentación de su cartel.

Como pasa siempre, habrá podido gustar más o menos. Y como ‘nunca es tarde si la dicha es buena’, quiero emplear estas líneas en explicar la creación artística que magistralmente ha elaborado Fernando Salas y que puede que os ayude a entender mejor el por qué de la composición de este cartel de 2022.

En él, si afinamos la mirada, podemos ver una interpretación de lo que es la vida misma. Déjenme intentar explicarlo.

En el fondo de la imagen, que puede ser una pared de cemento o de pizarra, podemos ver cantidad de símbolos, imágenes o algunos colores. Como si de nuestra propia vida y propia creación se tratara, al poner en nuestra pared o muro particular todo lo que nos acontece en nuestro caminar. Por encima de todo destaca ÉL. Un Cristo que nos invita a que nos metamos en el mundo, a que nos pringuemos. Que pesquemos en aguas revueltas.

Podemos ver el GRAFITI DE LA CARA DE JESÚS en lo que es un guiño a la juventud. Aunque muchas veces no le hagamos caso, por aquello de que tienen poca edad e inexperiencia… ella también tiene una idea de quién es JESÚS. Tiene una imagen más moderna y es la que nos recuerda que no debemos de olvidar actualizar esa imagen constantemente.

Podemos ver una ESTRELLA DE DAVID, para recordar que esa es la estirpe de la que viene Jesús. Las raíces, los orígenes… qué importante es no olvidarlos.

En la esquina de abajo podemos ver el SÍMBOLO DE LA PAZ. Una paz que muchas veces se interrumpe por la ambición de poder y codicia. Por desgracia, también ha sido muy actual en estas semanas de Cuaresma, por ejemplo, con el conflicto entre Rusia y Ucrania en el que no nos hemos cansado de pedir la paz.

Un poco más arriba del SÍMBOLO DE LA PAZ, podemos ver el GRAFITI que deja marcada toda una impronta y esencia. Se trata de la palabra REGIONES y con ella, todo lo que conlleva: barrio trabajador, humilde, con personalidad.

LA LUNA. Se mezcla con el OJO DE CRISTO. Aunque haya días nublados, aunque no la veamos… la luna siempre está alerta, siempre está ahí, en silencio. Como la mirada de Cristo, siempre atenta, pues aunque a veces nos cueste creerlo por todo lo que nos pasa, somos los niños y niñas de sus ojos.

Podemos ver también VARIAS PINTADAS, REALES, que aluden a nuestra SEMANA SANTA. Porque no nos olvidemos que los cofrades almerienses tenemos mucho que decir, aportar y hacer. En nuestro trabajo diario, ya que Hermandad se es los 365 días del año; contribuyendo a iniciativas solidarias o en las bolsas de Caridad de nuestras hermandades para ayudar a las personas con menos recursos; o contribuyendo a que nuestra ciudad, ALMERÍA, tenga cada vez más repercusión y sonoridad no solo en la provincia, sino fuera de ella, en España y si nos ponemos, en el mundo entero.

Tampoco quiero dejar pasar por alto los DOS COLORES que destacan. Ambos azules. Uno, el más oscuro, que representa el color de nuestra Hermandad de la Estrella. El otro, más clarito, al lado de un CORAZÓN, que representa el color de la Inmaculada Concepción.

El CORAZÓN. Como no podía ser de otra manera, tiene que ver con NUESTRA MADRE. La que nos cuida, la que nos ama por encima de todas las cosas, nos aconseja, nos da muchas veces respuestas simples a preguntas complejas… la que ejerce siempre de guía y ESTRELLA en nuestras vidas.

Y por encima de todo esto, de todos estos GUIÑOS, GRAFITIS Y PINTADAS que podemos ver en este muro tan particular, le vemos a ÉL. Un Cristo que quiere estar en el mundo y que trajo un mensaje que tiene más de dos mil: AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS.

Este, es el mensaje que cada Semana Santa se empeña en recordarnos con su PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN. Cada año, y bueno, día a día, se empeña en que no nos olvidemos.

Pues bien, cuando hayamos entendido esto, cuando ÉL esté en la parte más destacada de nuestra pared o muro… Cuando hayamos interiorizado que el AMOR es lo más importante… este DOMINGO DE RAMOS realmente se abrirán las puertas del cielo.

Seguro que es así y vivimos una Semana Santa inolvidable. ¡Feliz Domingo de Ramos!