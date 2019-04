Cada Domingo de Ramos

Tengo predilección por los Domingos de Ramos. Es un día que mezcla la tradición con la familiaridad, que da comienzo a una semana llena de sentimientos y emociones para los que nos gusta la Semana Santa. Y por ello, qué mejor que empezar algo grande con los más grandes, con mis padres, hermanos y amigos.

Sí, me gusta el ambiente que se ve este día: familias enteras que quedan para ver a La Borriquita salir; amigos que se juntan para desayunar y trazar la ruta que van a seguir para ver las procesiones de hoy; o tras comer y un reponedor café en cualquiera de los bares y cafeterías de Almería, que hay muchos y de calidad como muestra que este año seamos la capital gastronómica de España, echarse a la calle para ver todo lo que nos depara una magnífica tarde de Domingo de Ramos con las salidas de las hermandades de Los Ángeles, la Estrella y La Cena.

Pues de todo esto va mi día hoy. He comenzado la mañana muy pronto, pues no me quiero perder ningún detalle ni dejar de compartirlo con todas las personas que quiero. Así que como es tradición, toca desayunar en la cafetería de siempre con los de siempre, mis amigos y compañeros de ‘mil batallas’ o lo que es lo mismo, de muchas Semanas Santas ya vividas.

Toca empezar la conversación con temas variados y es justo cuando el café está a la mitad, cuando el tema cofrade sale a relucir. Hacia dónde vamos a ir ahora para ver a La Borriquita, que hay que darse prisa porque no vamos a verla en ese sitio que nos gusta, que esta tarde no podemos descuidarnos porque se hace tarde para ver ese momento tan especial de la Estrella, Los Ángeles o La Cena… y todo en un clima de confianza, pleno, de tener la sensación de que los años no han pasado y que no hemos crecido, que el tiempo o ha abierto un paréntesis que nos permite estar donde queremos haciendo una de las cosas que más nos gustan, disfrutar de la Semana Santa.

Pero rellenar ese libro en blanco que es la Semana Mayor de este 2019 ya se irá haciendo con el paso de las horas y de los días. Lo que toca ahora, tras desayunar, coger energía y tener esas primeras impresiones ‘los hermanos que uno elige’, es encontrarse con los hermanos y familia que uno tiene, con la que nace.

Llegando a la Plaza de San Sebastián y sin todavía verlos, puedo describir perfectamente lo que me voy a encontrar. Mi padre va a estar hablando con un policía para decirle lo bien que hacen su labor en estos días; mi madre hablará por teléfono con mi tía para ver por dónde va o dónde vamos a vernos para ver la procesión; mi hermana va a estar con su amiga que ‘adoptamos’ todos los años por estas fechas ya que hemos sacado toda la cofrade que lleva dentro y no quiere perderse nada; y mi primo va a estar con las manos levantadas para que pueda verle entre tanta gente y justo cuando esté a su lado dirá “vamos que La Borriquita ya está cerca de la Catedral y no vamos a verla”. Dicho y hecho. Definitivamente el tiempo se ha parado y palabra por palabra, sucede todo lo que acabo de comentar.

Me gusta esa sensación. La de ver que nada cambia, que seguimos unidos pese a las bajas propias del paso de los años y que son inevitables o las altas de que haya familiares y amigos que se quieran sumar a este momento.

La esencia sigue ahí. Está claro que ningún año es igual y por lo tanto, ninguna Semana Santa tampoco. Crecer es ir eligiendo caminos, a veces acertados y otras no tanto, pero da gusto ver como en medio de tantos kilómetros propios de ese caminar, siempre hay una pequeña salida que hace que paremos y nos tomemos un respiro, que cojamos aire.

Al fin y al cabo, Jesús con su entrada triunfal a Jerusalem nos lo recuerda: Él empieza su vida pública, comienza un camino que será largo, predregoso y complicado pero que tendrá momentos inolvidables donde dejará claro que el amor y la unión siempre van a triunfar. Pues algo así pasa hoy dentro de mi cabeza. Tengo predilección por los Domingos de Ramos.