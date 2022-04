¡Al cielo con la Semana Santa de Almería!

“¡Cielo!”. Ese grito tan característico de las tendentes a calurosas tardes primaverales de Almería nos lleva a pensar en la Semana Santa, en una de las semanas grandes de cualquier ciudad española que, como tantas cosas, nos fue arrebatada por la COVID-19 hace dos años. Por fortuna, la vida vuelve a abrirse camino. La ciencia ha sido capaz de contener a la biología y poco a poco, el ser humano va recuperando su modus vivendi, sus costumbres y tradiciones.

Posiblemente la Semana Santa simboliza mejor que ninguna otra una de las virtudes que han permitido al hombre superar la pandemia: la esperanza. Atrás quedó ese fatídico mes de marzo de 2020 cuando, tras las fallas, era la Semana de Pasión la que se veía suspendida. “El Obispado de la Diócesis, el Ayuntamiento y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, de común acuerdo y con profundo pesar, se ven obligados a anunciar de manera oficial la suspensión de TODOS los desfiles procesionales para la Semana Santa 2020 en la ciudad de Almería. Esta dolorosa determinación es una muestra más del elevado sentido de responsabilidad que siempre ha mostrado en Almería las cofradías, que renuncia con generosidad a vivir en la calle su Semana de Pasión para adaptarse así a las recomendaciones de control sanitario señaladas tanto por el Gobierno de España como por la Junta de Andalucía”, rezaba el comunicado emitido por la Agrupación de Hermandades y Cofradías, que tuvo su continuación en 2021.

Malos recuerdos que ya son historia. Abril de 2022 significa un antes y un después para la vida cofrade de la ciudad. Como toda España, Almería recupera su Semana Santa, las cofradías volverán a ganar las calles de la ciudad y, con ello, toda la provincia se impregnará con el singular olor a incienso que purifica el alma de todos los presentes.

Las calles más céntricas y la de los barrios que acogen a los pasos por su peregrinación hacia la carrera oficial o la vuelta al templo, volverán a vestirse de bonito para acompañar al Señor y a la Virgen María en sus diferentes episodios bíblicos. Habrá palmas de olivo, lágrimas de dolor, sobrecogimiento con las saetas, sobresaltos con las cornetas y tambores, mantos púrpura en los balcones, expectación con las novedades en los pasos y mucha ilusión el Domingo de Resurrección. Nueve días de Pasión religiosa que se transforman en cultura social y despegue económico por el turismo.

Las hermandades y cofradías también necesitan recuperar su esencia. Los dos años sin procesionar le han supuesto un deterioro monetario importante, puesto que sobre todo en 2020 la mayoría tenían ya firmados sus contratos, de las que han salido gracias al compromiso de sus cofrades. Desde la más humilde hasta la más populosa tiene ganas de volver a mostrarse a Almería, de que las puertas del templo se abran de par en par y suenen los acordes de la Marcha Real. La cruz guía, lenta, sin perderle el paso a las marchas cofrades, irá dando los primeros pasos de una Semana Santa que se vivirá con la misma ilusión y ganas que cuando la Almería de los años ochenta la recuperó tras una década desaparecida.

Aún no huele a incienso, pero olerá; aún no hay cera por la calle, pero la habrá; aún no proyectan las farolas las sombras de un hombre clavado en una cruz, pero se verá; aún la luna no brilla con fuerza para iluminar la desgarrada cara de una madre que llora ante su hijo, humillado, pero lo hará. Hoy sábado arrancan los cortejos procesionales en Almería y miles de ciudadanos disfrutarán y aplaudirán cada 'levantá' o cada baile con el que los costaleros mecen a los titulares de su hermandad.

Las Hermandades se guiarán por el protocolo de la Junta de Andalucía contra la COVID-19: sin síntomas, mascarillas y distancia

Novedades hay muchas. Tanto en las imágenes o los pasos, como en las propias indumentarias de los cofrades. De hecho, sin lugar a duda, la principal es la nueva carrera oficial, que volverá a convertir a la Catedral en el corazón neurálgico de la Semana Santa. Es cierto que el Paseo es amplio y permite el lucimiento, pero procesionar por las calles aledañas y por la Plaza de la Catedral es pasión en estado puro. Sin duda, los fotógrafos y los amantes de los vídeos van a tener la oportunidad de captar unas instantáneas dignas de premio.

Pero aunque la Semana Santa ronde en torno los desfiles procesionales, hay otras costumbres que también endulzan estos días. Ni que decir tiene que los dulces de los días de Pasión son de los mejores del año. Roscos, borrachillos, leches fritas, hornazos... Sólo ya con escribirlos se hace la boca agua. Procesiones no hubo en 2020 ni 2021, pero la COVID-19 no pudo evitar que los hornos de las panaderías hicieran más llevaderos los confinamientos que poco a poco van quedando en el olvido. Con un buen potaje de Semana Santa y un dulce, las malas noticias son menos.

Todo está ya preparado. Muchos ensayos durante la Cuaresma, sillas y vallas preparadas en las calles, flores espléndidas para clavar en las esponjas, cirios listos para ser encendidos, capiruchos comprados, túnica y capa planchados y, sobre todo, ilusiones renovadas. “Todos por igual, mis valientes”, la Semana Santa de Almería gana la calle.

Del capuchón del penitente a la mascarilla del costalero

Si uno echa la vista atrás unas semanas o un par de meses, consideraría imposible que la Semana Santa se llevara a cabo. Sin embargo, la situación parece que ha vuelto a estabilizarse en este mes de abril y muchos países están realizando una desescalada de sus restricciones.

Ante ello, la Junta de Andalucía también realizó un protocolo que debe de seguirse con esmero en las diferentes salidas procesionales. Durante los ensayos de Cuaresma, por ejemplo, los costaleros han tenido que seguir unas normas elementales para evitar contagios. Por ejemplo, reducir el número de ensayos a los necesarios e imprescindibles; no acudir a la citación si se tienen síntomas compatibles con la Covid-19, si está en aislamiento por positividad a prueba del virus (incluido por autodiagnóstico), y si es contacto estrecho de un caso positivo en el periodo de cuarentena; presentar el certificado de Covid-19; el traslado hacía el ensayo tenía que realizarse con mascarilla; los ensayos debían de hacerse al aire libre o en espacios cerrados con suficiente ventilación; evitar la colocación de faldones o elementos que impidan la entrada de aire en las parihuelas; usar la mascarilla FPP2 todo el tiempo; en las paradas o descansos, se tenía que salir del paso y mantener cierta distancia para beber o cualquier otra actividad que conlleve quitarse la mascarilla; lavar y desinfectar las manos antes del ensayo...

Después de dos largos años, los penitentes tienen que volver a planchar y adecuar sus túnicas y sus capas. Evidentemente, las distancias entre los nazarenos es mayor que entre los costaleros, además de llevar también la boca y la nariz tapada por el propio capuchón. En la guardería, sin embargo, los más pequeños salen sin capirucho y con la cara al aire, pero el protocolo nacional para menores de 6 años es que están exentos de llevar la mascarilla. Además, las procesiones son al aire libre.

Va a ser una Semana Santa singular, marcadas por la mascarilla, como la vida misma. Es momento para disfrutar de unos días de religiosidad popular, para recrearse nuevamente con la recreación artística de cada paso y también para mostrar respeto por las procesiones de silencio, que hacen su estación de penitencia sin la bulla que tanto gusta al público. En este aspecto, Almería lleva ya años demostrando su madurez como sociedad cofrade.

Pero también son días para evitar cualquier tipo de riesgo que pueda provocar una vuelta atrás por culpa de un foco de contagios. El estandarte, el cirio, el capuchón y la mascarilla estarán en las calles.