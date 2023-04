A todos mis compañeros

La Semana Santa va llegando a su fin. Pasado mañana viviremos el Domingo de Resurrección, celebraremos que el Señor de la Vida le ha ganado la partida a la muerte y su mensaje de amor y esperanza sigue entre nosotros más de 2000 años después. Pero de eso ya hablaremos.

Mañana, Sábado Santo, no procesiona oficialmente ninguna hermandad en nuestra capital almeriense, pero podremos ver algunos traslados de algunas hermandades que no salen de su sede habitual, por lo que ese ‘gusanillo’ de no ver procesiones lo podremos saciar de alguna manera y seguiremos metidos en ese ambiente cofrade que tanto nos gusta. Solemne, en viacrucis y de luto, la hermandad volverá a su casa y muchos cofrades y simpatizantes harán que no se sienta sola en su caminar.

Entre las personas que acudan a la cita, quizás veremos a algunas que, incansablemente y como han hecho durante toda la semana (y en Cuaresma, y cada vez que ha habido algún acto cofrade), no paren de buscar el buen encuadre y el momento perfecto para efectuar un disparo de su cámara de fotos; grabar una buena imagen con su cámara de video; tengan un cuaderno en el que anotar algunas impresiones para ir a la redacción a redactar una crónica; o micrófono en mano, lleven a través de las ondas los que van siendo últimos sonidos de nuestra Semana Mayor.

Las personas que trabajamos en los medios de comunicación sabemos de la importancia de tener todo documentado y archivado, no ya solo para contarlo en el momento que esté pasando, sino por si tenemos que consultarlo en algún momento determinado o porque ayuda a hacerse una idea, en un futuro, del sentir de esa época y qué es lo que estaba pasando. Es lo que podíamos llamar ‘escribir la historia’.

En una hermandad -con permiso de las personas que en la misma se dedican a labores de redacción, imagen y documentación-, la labor de estas personas que a lo largo de la semana hemos ido viendo, también nos ayuda a ir escribiendo su historia y a dejar documentos audiovisuales para la posteridad, por no hablar de que a lo largo del año a buen seguro más de una hermandad acudirá a estas personas para pedirle alguna imagen o video para algo que tenga que hacer, además de que del material que tengan saldrán posiblemente los diferentes carteles que veremos ya en 2024.

Pasado mañana es Domingo de Resurrección, será otra ‘historia’. No quería terminar esta cadena de artículos que he ido haciendo durante toda la semana sin dedicarle unas palabras a mis compañeros, sean periodistas o comunicadores de profesión o no. Porque su labor, la mayoría de las veces altruista, hace que la Semana Santa de Almería vaya creciendo en todos los sentidos (en importancia, en nombre, documentalmente, en material disponible, en hacérsela llegar a personas que no pueden verla en directo…). Y creo que en materia cofrade, como en todo en la vida, de eso es de lo que se trata: intentar aportar cosas para sumar en positivo.

Compañeros, compañeras, no sé si os lo dirán muchas personas, pero como a mí me enseñaron que ‘es de bien nacido ser agradecido’ y por si os sirve de algo: buen trabajo, muchas gracias, seguimos… Ahí quedó.