El crecimiento de las hermandades

Hace ya varios días que sigo muy de cerca un debate abierto en las Redes Sociales surgido, de la declaración de nuestra Semana Santa como de Interés Turístico Nacional. Es cierto, que si ese “adjetivo” conseguido por el trabajo de muchos (Agrupación, Ayuntamiento, Hermandades y sobretodo cofrades de a pie), lo usamos por comparación con quien ya lo posee, podemos sentir que nuestra Semana Santa solo ha conseguido asemejarse a la de muchas ciudades y pueblos de España.

Pero a mí, permítanme la licencia, me gusta utilizarlo de forma personal, es decir, entendiendo qué significa para nuestras hermandades, no para otras, no para otra gente, sino para nosotros.

Decía al principio que sigo con atención un debate en RRSS sobre si nuestra Semana Santa está estancada o en crecimiento. Creo sinceramente, que la declaración de la misma como de Interés Turístico Nacional, visto, como decía, de forma personal, sin comparaciones, es un adjetivo que debería alegrarnos. Ello significa que nuestra Semana Santa crece inexorablemente.

Es entonces que me gusta pasearme por la calle, un día cualquiera del año y ver si ese crecimiento es real, teniendo en cuenta que la Estación de Penitencia refleja solo un día en la vida de una hermandad, en el que solo pueden mostrarse estrenos materiales. Entonces, entre calles sin gente, esquinas que hablan solas, y amigos que viven diariamente su hermandad, puedo descubrir que si, las hermandades en conjunto crecen.

Me fijo en la gente de la Macarena, son su envidiable trabajo, en la juventud del Silencio como primer bien de la corporación de Alfareros, en Prendimiento y su indiscutible buen hacer, Los Ángeles con un barrio completamente entregado a la causa, Resucitado con proyectos ilusionantes, Estudiantes con una fuerza como antaño y otras muchas que luchan día a día por crecer. Y en la Hermandad de Pasión también.

En el mes de noviembre, la de Pasión, se sumó a la nómina de hermandades con Casas de Hermandad, con lo que la palabra CASA significa. Un lugar nuevo y acogedor, donde la Hermandad ha trabajado día y noche para adecentar el espacio que los hermanos pueden disfrutar. Un lugar para trabajo, para recibir amigos, para convivencias, exposición de enseres…pero sobretodo, un lugar que está sirviendo para que la vida de Hermandad se multiplique. Así lo certificó la Tertulia Cofrade el Guardabrisas, presentando allí su Cartel, o las numerosas Charlas que los hermanos de Oliveros organizan, los Cinefórum, bares, y un sinfín de actividades que han dado un vuelco a esta joven Hermandad. Así se debe analizar el crecimiento en mi opinión: por lo inmaterial mas que por lo material. Por número de hermanos, que al final son el centro de la Hermandad, por actividades organizadas…y en eso, una Casa de Hermandad juega un papel determinante.

Además, deben ustedes saber, que nuestra Semana Santa sigue siendo muy joven, y deberíamos tener visión en perspectiva, para analizar cómo ha crecido en tan solo 25 años (años que por ejemplo está a punto de cumplir Pasión y otras tantas Hermandades que están en las dos décadas de vida) y entonces así, valorar si está o no en crecimiento. No podemos sino analizar también la situación, sintiéndonos parte y culpa de ella, sin escurrir el bulto.

Y sintámonos partícipes, porque los cofrades son nuestros conciudadanos, trabajan como nosotros, sienten como nosotros, y luchan por sus ilusiones como nosotros, viendo sus sueños hechos realidad con Casas de Hermandad, con estrenos, con actividades…al final, con una idiosincrasia propia que no hace otra cosa, que dar más vida a nuestra Almería.